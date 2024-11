Javier Perales, secretario general del PSOE de Linares, ha explicado el voto en contra de la propuesta del Partido Popular para la creación de una asociación privada destinada a gestionar el Parque Científico Tecnológico del Transporte (PCTT) Santana. Esta medida supone, según el PSOE, la creación de un «chiringuito» que privatizaría la gestión de un recurso fundamental para la ciudad sin justificación técnica ni jurídica suficiente que respalde tal decisión.

“El Partido Popular sigue en su política de victimismo y de lanzar acusaciones en lugar de asumir sus responsabilidades y cumplir los compromisos adquiridos con Linares,” ha declarado el portavoz socialista Perales en referencia a las recientes declaraciones de Raúl Caro-Accino, quien acusó al PSOE de «obstruir» el avance de la ciudad. Desde el PSOE de Linares se deja claro que su voto en contra no va dirigido a la revitalización del parque, sino, dicen «a una fórmula de gestión que no beneficia a los intereses de los linarenses». “Linares no necesita asociaciones privadas sin control, sino compromiso real, inversión y transparencia en cada uno de los proyectos que se emprenden,» afirmó Perales.

El portavoz socialista aseguró que el Partido Popular lleva ya más de 50 meses en el gobierno local, tiempo en el cual ha anunciado reiteradamente proyectos e inversiones de los que aún no hay resultados visibles. Perales señaló la «estafa» de los últimos presupuestos de la Junta; la falta de avances en el ramal ferroviario de Vadollano; y el prolongado retraso en las obras del estadio de fútbol, afirmando que el Partido Popular no hace avanzar la ciudad. “Los linarenses llevan más de cuatro años esperando que el PP cumpla con sus compromisos y ejecute lo que lleva anunciando desde el principio,” añadió Perales.

Rechazo a una gestión privada de lo público

Para el PSOE, la administración del parque debería seguir en manos del Ayuntamiento, con una gestión pública y controlada que responda a los intereses de Linares y no a los de una asociación privada que escape al control administrativo. “Desde el PSOE consideramos que la gestión pública es la única vía de garantizar que estos recursos y espacios se utilicen exclusivamente en beneficio de los linarenses, y no como herramientas políticas del Partido Popular,” destacó Perales.