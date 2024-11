Nieves Ábalos Serrano, cofundadora de Monoceros Labs, es finalista de la III edición de los Women Startup Awards, premios impulsados por la Asociación Española de Startups y la agencia Yellow, que premian a las emprendedoras más destacadas de 2024 en España. Su proyecto ha sido clave para desarrollar soluciones innovadoras basadas en IA que permiten a las empresas crear experiencias de usuario más personalizadas y útiles a través de interfaces conversacionales avanzadas y voces sintéticas en español.

Desde sus primeros pasos en el mundo de la informática, Nieves ha sido una apasionada por la Inteligencia Artificial y la tecnología conversacional. Tras completar su máster en Desarrollo de Software y especializarse en sistemas de diálogo y procesamiento del lenguaje natural (NLP), Nieves lideró las iniciativas IA conversacional en el departamento de innovación en BEEVA (Grupo BBVA). En 2019, poco después del lanzamiento de Alexa y Google Assistant en español, fundó Monoceros Labs. Este estudio de innovación se enfocó en estas plataformas, logrando avances significativos en la creación de experiencias conversacionales, siendo reconocidos como empresa destacada por Amazon desde el inicio. “Nuestra misión es la de romper las barreras digitales a través de las tecnologías basadas en IA y la voz”, comenta Nieves. Por sus contribuciones, ha sido reconocida como Alexa Champion a nivel internacional, galardón exclusivo que otorga Amazon. Además de asistentes de voz y chatbots, en Monoceros desarrollan voces sintéticas personalizadas en español y lenguas cooficiales como el catalán. «Mi vida gira en torno a diseñar y crear tecnología que nos permita comunicarnos de forma más responsable, útil y natural con las máquinas», afirma Ábalos.

Entre los proyectos más destacados de Monoceros Labs se encuentran las Alexa Skills para Alexa de Veo Veo, Pasapalabra para Atresmedia o Diana para Grupo Planeta, o la creación de voces sintéticas exclusivas y personalizadas para RTVE y PRISA. Estas innovaciones han sido reconocidas con prestigiosos premios internacionales como el IBC Innovation and Social Impact Award 2023, TMBroadcast 2023 y Best New Audio and Voice Product de INMA 2023. Además, lanzaron Fonos, una plataforma SaaS orientada a creadores de contenido que permite generar material con su propia voz en cualquier idioma o utilizar voces prediseñadas con IA, incluyendo “Izar”, la primera voz sintética en andaluz.

Nieves también es una defensora activa de la inclusión de las mujeres en el sector tecnológico. En 2019, tras conocer Women in Voice en Estados Unidos y sentirse inspirada por su misión, decidió traerla a España. Se trata de una iniciativa global que promueve la visibilidad y participación de mujeres en el desarrollo de interfaces de voz y multimodales. “Es un espacio donde todas sumamos, ayudamos a visibilizar y a que se conozca tanto la profesión, como a las mujeres profesionales que trabajan en ella. Visibilizar a referentes en un sector tan tecnológico es clave, para poder equilibrar la balanza y empezar a reescribir las historias con nuestra voz, para ser partícipes en la creación de productos desde nuestra perspectiva”, añade Nieves Ábalos. Además de su faceta emprendedora, comparte su conocimiento en Inteligencia Artificial como profesora en instituciones de renombre en los ámbitos de negocio, diseño y desarrollo.

Nieves es finalista en la categoría ‘Early Stage’ de los Women Startup Awards, galardón dirigido a todas aquellas emprendedoras y directivas de startups en fase temprana, que han demostrado su capacidad para crecer y generar un impacto positivo en su industria. “Siempre he intentado aportar mi granito de arena a hacer el mundo tecnológico más inclusivo y diverso”, señala.

Las 18 finalistas, escogidas en base a diferentes criterios han sido elegidas por un jurado formado por profesionales del mundo del emprendimiento, marketing e innovación empresarial como Carmen Cuesta, responsable de promoción ENISA, Fernando Garrido, director de EOI, Blanca Drake, directora de Marketing de Innovación en Telefónica, Carla Cabedo, communication & policy director en Glovo, Esther Molina, periodista y cofundadora de WILDCom y Female, Glenn Cauwenbergs, senior project innovation specialist ONU y Carlos Mateo, presidente de la Asociación Española de Startups.

En la gala, que tendrá lugar el próximo 18 de noviembre en el Teatro Coliseum de Madrid a las 19:30h, se darán a conocer las ganadoras de la III edición en cada una de las seis categorías: Early Stage, Scale Up, Divulgación, Ideación, Inversión e Innovación Abierta. “Desde la primera edición hasta ahora, la participación ha aumentado un 30%, cada vez son más las mujeres que buscan un altavoz para dar a conocer sus proyectos”, señala Carlos Mateo, presidente de la Asociación Española de Startups. “Desde la Asociación esto nos da esperanza, ya que los Women Startup Awards tienen como objetivo dar visibilidad al emprendimiento femenino, ser impulsores del cambio y un ejemplo para todas aquellas niñas y mujeres que quieran ser emprendedoras en un futuro”.