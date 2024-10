El secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, subrayó que “no tiene justificación que el Gobierno de Andalucía sólo haya gastado el 15% de los fondos que ha recibido del Gobierno de España en materia de vivienda”. En este sentido, recuerda que Juana Moreno no ha sido capaz de ejecutar los 68 millones de euros del Bono de Alquiler Joven, por lo que “casi 1000 jóvenes de la provincia de Jaén están esperando esta prestación”.

Unas palabras que Reyes pronunció en torno a la Comisión de Juventud del PSOE de Jaén, junto a miembros de Juventudes Socialistas de la provincia. Francisco Reyes puntualizó que “la vivienda es la gran preocupación de nuestros jóvenes, junto al mercado laboral”, pero que la Junta de Andalucía del PP no está efectuando estas ayudas en la provincia de Jaén y cientos de jiennenses “están esperando una oportunidad como esta, mientras que los jóvenes de otros territorios sí la están disfrutando”.

En este sentido, remarcó que “si no han sido capaces de gestionar estos 68 millones, nos preocupa que puedan hacerlo con los más de 30 millones que van a recibir como complemento”, que ya anunció el Gobierno de Pedro Sánchez hace unas semanas.

Asimismo, el líder socialista puntualizó “la obsesión del Partido Popular de atacar a los derechos y a los servicios públicos”. “Lo estamos viendo también en la universidad, que es otro de las grandes preocupaciones de nuestros jóvenes, con el apoyo del Gobierno de Andalucía a las universidades privadas, a la facilidad con las que las ponen en marcha y todas las dificultados del mundo para las universidades públicas”. Por ello, “desde el Partido Socialista y de la mano de Juventudes Socialistas vamos a seguir trabajando y explicándoles a nuestros jóvenes lo que está ocurriendo en Andalucía”.

Por su parte, el secretario de Juventudes Socialistas Jaén, Lázaro Martínez, puso de manifiesto “la hipocresía con la que el Partido Popular ataja este grave problema” y puso como ejemplos la Comunidad de Madrid y ciudades como Málaga, “en las que gobierna el PP y que se han convertido en un auténtico jardín de zulos”.

Lázaro Martínez lamentó que “frente a todo eso, la respuesta que da el Partido Popular es no aplicar la Ley de la Vivienda que ha impulsado el Gobierno de España”. Además, “en Andalucía dicen que ‘no’ a los y las jóvenes, no tienen derecho a emanciparse, no tienen derecho a desarrollar su vida en unas condiciones dignas, y no tienen derecho a recibir los 250 euros que estaban pesados para paliar el acceso a la vivienda en alquiler”. “El Gobierno de Andalucía trabaja por lo privado, no quiere trabajar por lo público, por los servicios de la región”, sentenció.