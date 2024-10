Autovía ferroviaria sí, pero no así. El Grupo Popular en la Diputación de Jaén ha registrado una moción, que defenderá en el pleno de este miércoles, para que el proyecto de Autopista Ferroviaria Algeciras-Zaragoza no afecte negativamente al desarrollo de la provincia jiennense, que estará sin tren desde 2025. “Al abandono en materia de servicios ferroviarios que lastra el futuro de nuestros jóvenes y el desarrollo de nuestras empresas se une ahora el anuncio de unas obras que supondrán que los escasos servicios que tenemos dejen de prestarse. Es la última afrenta del Gobierno de España a Jaén. Ahora Renfe en vez de montarnos en un tren nos subirá a un autobús y a las empresas que hacen transportes millonarios de mercancías en tren ni siquiera les da una solución, que se busquen la vida. Es indignante porque no se han querido buscar alternativas, que las hay, para compatibilizar el que se acometan las obras y al mismo tiempo nuestra provincia siga teniendo conexión ferroviaria”, ha explicado el diputado provincial y portavoz económico, Raúl Caro-Accino.

En la moción los populares apelan al interés de los jiennenses por encima de los partidistas para que la Diputación inste al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y a ADIF a la paralización inmediata del proyecto actual de la autopista ferroviaria y a su reforma “hasta que se adopten medidas que ofrezcan alternativas reales al transporte de mercancías y de pasajeros de Jaén, no dejando abandonados, una vez más, a los ciudadanos y a las empresas de nuestra provincia”.

Los populares reconocen que una vez terminada esta infraestructura entre Huelva-Madrid-Zaragoza, realizada con fondos europeos y que busca potenciar el transporte de mercancías y de camiones a bordo del tren, tendrá consecuencias positivas para la provincia, pero “mientras que en el proyecto se ha tenido en cuenta a otras, a Jaén se le ha ignorado completamente, dejando a la provincia y al núcleo ferroviario de Linares-Baeza aislados”.

Por esta razón, en la moción se recalcan “alternativas” que se han puesto sobre la mesa, como el desdoble de ejecución de la obra del tramo Venta de Cárdenas (Ciudad Real)-(Los Cansinos) Córdoba, ejecutándose en dos partes, primero el tramo Venta de Cárdenas (Ciudad Real)–Estación Linares–Baeza y un segundo desde la estación Linares-Baeza a Los cansinos (Córdoba).

“Soluciones hay, lo que hace falta es voluntad política”, ha subrayado Caro-Accino, poniendo el acento en el “daño irreparable” en empresas de la provincia. Solo desde la Estación de Linares-Baeza se movilizan centenares de vagones mensualmente hacia los puertos de Huelva, Cádiz, Barcelona, Algeciras, Málaga o Valencia. “La empresa ‘Linares, biodiesel Technology’ mueve más de 600.000 toneladas al año por ferrocarril, estando en proyecto aumentar su plantilla en 125 empleos directos, generando cerca de 350 indirectos, debido a las nuevas inversiones que tendrían que estar ejecutadas antes de 2027 y que ahora se encuentran con este revés. Y es solo un ejemplo, imaginen todo el transporte de graneles de la mayor productora de aceite de oliva del mundo, cereales, celulosas…”, ha enumerado el popular.

Además, ha incidido en el evidente perjuicio para los viajeros jiennenses y para fidelizar usuarios de cara al futuro. “Luego argumentarán que ha descendido el uso para no poner más servicios o mejores trenes en Jaén, lo raro es que, con este maltrato, con trenes sin aire acondicionado, con averías constantes estando horas varados y con unos horarios nada competitivos alguien siga cogiendo el tren en la provincia”.

Por todo ello, en el escrito también se exige una “apuesta firme” al Gobierno de España de una política de inversiones ferroviarias en la provincia de Jaén “que nos saquen del abandono al que llevamos sometidos durante tantos años”. En este sentido, se destaca la concesión urgente de las autorizaciones para que se pueda finalizar la obra de conexión del ramal de Vadollano a la red de interés general y finalizar así la actuación financiada por la Junta de Andalucía favoreciendo la conexión del Parque Empresarial Santana con la autopista ferroviaria.