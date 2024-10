Cuidar la salud mental en el ámbito laboral es fundamental para tener una vida equilibrada y plena dentro y fuera del trabajo, según ha destacado el doctor Francisco Lara, jefe de servicio de Psicología Clínica del Hospital Quirónsalud Córdoba y del Centro Médico Quirónsalud Jaén, que ha afirmado que estar “en un entorno saludable y sano en el trabajo es esencial, evitando fomentar aspectos incompatibles con el cuidado emocional que lleven a alteraciones como insomnio, ansiedad o depresión”.

Francisco Lara ha explicado que “pasamos mucho tiempo en el entorno laboral y si no se cuida el ambiente de trabajo haciendo que sea seguro y saludable, no se está cuidando la salud en este plano, sino que se está descuidando, no dándole la importancia que tiene”. El 60% de la población mundial trabaja y el tiempo de dedicación ocupa una parte muy importante de la vida de cada persona, por lo que “es imprescindible preservar y proteger nuestra salud mental”.

En este sentido, ha señalado que, aunque se ha avanzado mucho en este sentido en los últimos años, es primordial mantener el objetivo “encaminado a acabar con el estigma poco favorecedor que rodea a la salud mental”, y normalizar la necesidad de que todas las personas la cuiden de la misma manera que cuidan su salud física. Entender que la salud global de la persona consta de estas dos atenciones especializadas y necesarias (física y mental) es el comienzo “hacia una vida más sana y más plena”, ha resaltado.

Para ello, hay que seguir insistiendo, ha afirmado el doctor Lara, en la formación de directivos y responsables de equipos en la promoción de la salud física y mental, así como evitar en todos los ámbitos laborales que se produzcan condiciones y situaciones de trabajo “que repercutan negativamente en la salud mental del trabajador”. El experto se ha referido también a la motivación y productividad, dos factores fundamentales a cuidar promoviendo momentos de apoyo y escucha de las necesidades de cada persona.

Desde el punto de vista clínico, Francisco Lara ha insistido en que la sobrecarga de trabajo, el estrés laboral, las relaciones con los compañeros y los superiores, o la falta de objetivos claros y definidos pueden fomentar alteraciones y trastornos como la depresión, ansiedad, insomnio, cambios de humor, entre otros. No hay que dejar pasar estas situaciones y tratarlas en su momento, ha afirmado, “para evitar que empeoren o se prolonguen en el tiempo y tengan mayores efectos tanto en el plano laboral como en la salud física y mental de quien los padece”.