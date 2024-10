El concejal del Partido Popular de Linares, Antonio Hervás destaca la apuesta del Gobierno de Auxi del Olmo por nuestra ciudad: “Estamos llevando a cabo el proyecto más ambicioso en la historia de Linares, poniendo en valor nuestro patrimonio e impulsando las mejoras y renovaciones necesarias. A esto nos comprometimos en nuestro programa electoral y por este motivo los linarenses nos concedieron su confianza en las urnas posibilitándonos gobernar Linares. Es por este motivo que no hemos perdido un segundo para poner en marcha linares, siendo muy conscientes que nuestro comercio local es una de esas piezas clave”.

Antonio Hervás, destaca que: “El Mercado de Abastos era uno de estos espacios emblemáticos de Linares que nos comprometimos a recuperar. Cuando hace un año comenzamos a trabajar desde el Gobierno municipal pudimos comprobar como este edificio y la actividad comercial que alberga estaban completamente abandonados a causa de la inexistente gestión PSOE de Javier Perales”

El concejal popular afirma: “Nos vemos obligados a contarle a la ciudadanía la nefasta gestión que realizó el PSOE de Javier Perales en los 11 meses en los que gobernó la ciudad. En primer lugar, la apertura no contó con un informe positivo de los técnicos de Consumo del Consistorio linarense, tampoco contaban con ningún funcionario municipal que se encargara de su apertura y gestión, no existía climatización en el interior por lo cual se alcanzaban temperaturas extremas tanto en invierno como en verano, incumplimientos en la instalación de elementos como las persianas de cierre de los puestos. En esta línea no nos sorprende que tuvieran que repetir el pliego de adjudicaciones porque el primero quedó desierto sin una sola persona que se interesará por ellos. Pero lo más grave de todo es que existe un informe negativo del Departamento de Bomberos para la apertura del Parking al público”.

Antonio Hervás asegura: “En definitiva, una apertura sin planificación ni consenso con los antiguos placeros del Mercado de Abastos. Queda demostrado que los socialistas de Javier Perales tenían muchas prisas por abrir estas instalaciones ante la inminente convocatoria de unas elecciones municipales y en un claro intento de engordar una mochila vacía de proyectos para la ciudad, una cita electoral que les recordamos perdieron como consecuencia de una caótica gestión en Linares.

En este sentido, Hervás declara: “Estos continuados despropósitos solo nos dan que pensar que el PSOE no creía en el futuro de esta ciudad y solo aspiraban a gobernarla para continuar con sus políticas de parálisis y dejadez al igual que las están llevando a cabo desde el lugar en la oposición donde les situaron los linarenses”.

Por otra parte, el concejal del Partido Popular de Linares ha recordado las actuaciones que está llevando a cabo el Gobierno de Auxi del Olmo: “Hemos mantenido numerosas reuniones con el colectivo de vendedores promoviendo iniciativas, que de su mano hemos puesto sobre la mesa con la intención de dotar al Mercado de Abastos de los elementos necesarios que oferten tanto calidad como el mejor servicio, ejemplo de ello son los climatizadores portátiles que están posibilitando la climatización”.

Estamos dinamizando este Mercado histórico de la ciudad y para ello hemos incentivado la actividad comercial con campañas específicas que han contado con importantes incentivos, bonos y descuentos. Además y con el objetivo de abrir esta instalación a los emprendedores, desde el Gobierno del Partido Popular hemos sacado a licitación diversas licencias de puestos, el inicio de las obras en el aparcamiento y el comienzo al proyecto para la dotación de climatización, calefacción y aislamiento térmico con el objetivo de lograr un espacio optimo y adaptado a las necesidades de los comerciantes y consumidores.

Por todo ello, Antonio Hervás, pone de relieve: “Además de reactivar la actividad comercial del Mercado, también cabe destacar que hemos recuperado este edificio como espacio cultural, prueba de ello es la novedosa iniciativa “Otoño en el Mercado”, que se celebrará en los próximos días y dentro de la cual se enmarcará la II edición del programa Música en la Plaza, que contará con una amplia programación en la que se incluyen conciertos en directo, novedosos talleres informativos dirigidos a la ciudadanía y 420 cheques descuento en compras a realizar en los puestos del mercado linarense y que se entregarán a los consumidores.

Hervás ha concluido anunciando que: “Desde el Gobierno del Partido Popular estamos llevando a cabo nuestro proyecto de ciudad de la mano de los linarenses y por ello vamos a continuar cumpliendo con cada uno de nuestros compromisos electorales, ya que tenemos muy claro que nuestro contrato es con la ciudadanía y Linares”.