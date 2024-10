Durante este fin de semana, Linares fue protagonista en una nueva edición de Tierra Adentro, la Feria de Turismo de Interior de Andalucía, con un ambicioso stand promocional que mostró al público los productos y recursos turísticos más emblemáticos de la ciudad. El Área de Turismo del Ayuntamiento de Linares presentó una oferta que destacó por su patrimonio arqueológico, minero, museístico y cultural, con especial énfasis en el Conjunto Arqueológico de Cástulo, las célebres Fiestas Ibero Romanas, y el Museo de Raphael. La participación en este evento subraya el compromiso de la ciudad por consolidarse como uno de los destinos turísticos de interior más atractivos de la región.

El concejal-delegado de Turismo, Enrique Mendoza, aseguró que Linares se muestra como un modelo de ciudad con una amplia oferta turística que abarca desde el enclave arqueológico de Cástulo, uno de los yacimientos más importantes de Andalucía, hasta las Fiestas Ibero Romanas, declaradas de Interés Turístico de Andalucía. Mendoza también explicó que el stand de Linares ofreció a los visitantes la posibilidad de conocer de primera mano el Mosaico de los Amores de Cástulo, una de las piezas más representativas del conjunto arqueológico, a través de un puzle interactivo diseñado para los más pequeños.

Pero el turismo en Linares no solo es historia y patrimonio; la gastronomía ocupa un lugar central en la experiencia turística de la ciudad. Mendoza aprovechó la feria para poner en valor la singular oferta gastronómica, centrada en la cultura de la tapa, una tradición profundamente enraizada en Linares y que se ha convertido en un auténtico reclamo turístico. La tapa linarense no solo destaca por su calidad, sino por ofrecer una relación calidad-precio insuperable en España. Este atractivo gastronómico, que combina recetas tradicionales con propuestas más innovadoras, es uno de los factores clave que impulsa el turismo local. «El tapeo en Linares no es solo una comida, es una experiencia que invita a recorrer la ciudad y disfrutar de sus sabores únicos», comentó Mendoza.

En la inauguración del evento, Linares28 estuvo presente para documentar la visita del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, al stand de Linares. También se realizó una entrevista con el concejal de Turismo, Enrique Mendoza, que podéis disfrutar en el vídeo de cabecera, donde destacó la importancia de seguir trabajando en la promoción del turismo como un motor clave de la economía linarense.

Además, la delegada del Área de Cultura y Festejos, Susana Ferrer, subrayó la relevancia de los eventos culturales en la promoción turística, como el exitoso Festival Internacional de Música y Artes Escénicas de Linares (FIMAE), que ha traído a la ciudad espectáculos de renombre, incluyendo el reciente concierto de Raphael en la Plaza de Toros de Santa Margarita.

https://youtu.be/NQRy8I4dIpI

Otro de los aspectos que se abordaron fue el creciente éxito del Festival de Arte Urbano 23700, un proyecto liderado por el artista plástico Belin y respaldado por el Ayuntamiento, que está transformando Linares en un museo al aire libre. Este festival ha conseguido atraer a numerosos visitantes y consolidar a la ciudad como un referente en el ámbito del arte urbano.

Por último, no se puede hablar de Linares sin mencionar su rico patrimonio minero. Situada en el corazón de un distrito minero que ha sido clave en la historia de España, Linares ofrece a los visitantes un paisaje único, salpicado de pozos, chimeneas y antiguas fundiciones, vestigios de una época de intensa actividad industrial. Esta infraestructura minera ha dejado una red de caminos y senderos que hoy en día son un atractivo turístico para los amantes de la naturaleza y la historia. Los visitantes pueden recorrer estos senderos, que siguen los antiguos trazados de transporte de materiales, y disfrutar de una experiencia que combina el contacto con la naturaleza y la exploración de la historia industrial de la ciudad.

«Nuestro distrito minero es un patrimonio único, no solo en Andalucía, sino en toda España. Tenemos la oportunidad de ofrecer rutas y actividades que permiten a los visitantes descubrir un pasado fascinante, mientras disfrutan del aire libre y de nuestros paisajes», afirmó Mendoza. La oferta turística de Linares se presenta, por tanto, como una propuesta integral, que abarca desde el patrimonio arqueológico hasta la gastronomía y el turismo activo en sus antiguas minas, consolidándose como un destino de primer orden para el turismo de interior en Andalucía.

Finalmente, Linares28 tuvo la oportunidad de charlar con Alicia López, técnico de turismo del Ayuntamiento de Linares, quien compartió valiosas impresiones sobre las preguntas más frecuentes que los visitantes realizan en este tipo de ferias. López destacó que, sin lugar a dudas, Cástulo se ha convertido en «nuestra joya de la corona», siendo el recurso turístico que más interés genera entre el público. Este entusiasmo, explicó, es el resultado de un trabajo bien hecho de difusión y promoción, sumado al atractivo contexto de las Fiestas Ibero Romanas de Cástulo, que cada año atraen a más visitantes deseosos de sumergirse en la historia y cultura de este enclave único. «Cástulo no solo es un yacimiento arqueológico de gran importancia, sino también una pieza fundamental en nuestra oferta turística. Gracias al esfuerzo en su promoción y a la relevancia de las fiestas que lo rodean, hemos logrado que más gente, tanto de Andalucía como del resto de España, se interese por conocer este tesoro histórico», concluyó Alicia López. Con esta reflexión, se refuerza el compromiso del Ayuntamiento de Linares en seguir potenciando sus recursos turísticos, poniendo a Cástulo y sus fiestas como uno de los pilares fundamentales para el crecimiento y consolidación del turismo en la ciudad.