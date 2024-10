El teniente de alcalde Raúl Caro-Accino, acompañado por el concejal-delegado de Obras, Michel Rentero, y el gerente de Linaqua, Miguel Cubero, ha informado que ante la alarma social generada en torno al servicio de agua en la barriada La Andaluza, el Ayuntamiento solicitó a la empresa la realización de los análisis y protocolos correspondientes, procediendo hoy a su presentación a la ciudadanía a través de una rueda de prensa.

“Se ha generado, o algunos, mejor dicho, han querido generar una alarma social y poner en tela de juicio la labor de la empresa que gestiona el agua de la ciudad de Linares, y la calidad del agua que bebemos todos los ciudadanos”. “Esto, como Ayuntamiento y como empresa mixta no lo podemos consentir, y tenemos que desmentir lo que se ha dicho”. “Venir a decir que el agua de Linares no se puede beber es un bulo, una mentira, y hay un interés por parte de algunos de enrarecer y poner en cuestión algo de lo que esta ciudad ha presumido siempre, que es de tener un agua muy buena y con un proceso que hace que llegue a los ciudadanos en perfecto estado”, ha afirmado.

El gerente de Linaqua, Miguel Cubero, ha explicado que ayer se tomaron dos muestras y los resultados de las analíticas, tanto la turbidez como los parámetros microbiológicos, han salido correctos y se puede decir que cumple con toda la normativa y el agua es totalmente potable. Así las cosas, Caro-Accino ha lamentado la alarma social generada en redes sociales: “Cuando lo primero que se hace es enviar un informe sobre una botella de agua que no ha seguido ningún protocolo para la toma de muestras, y termina en los medios y en las redes, nos parece que hay maldad a la hora de hacer eso”.

“La actitud de algunos concejales del PSOE no nos parece de recibo, nos parece que lo que han hecho es ser desleales con este Ayuntamiento; ellos pertenecen al Ayuntamiento y tienen representantes en el Consejo de Administración de Linaqua, y si tienen dudas, que se sienten con la empresa y las presenten y que la empresa las resuelva, tal y como hemos hecho a nosotros. Nos hemos dirigido a la empresa para que haga los análisis correspondientes, con todos los protocolos, y los resultados los presentamos a los ciudadanos”, ha indicado el edil, al tiempo que ha señalado que “la empresa también se ha sentido ofendida por todo esto que se ha intentado montar y esta alarma social”.

Por su parte, el concejal-delegado de Obras, Michel Rentero, ha apuntado que “es incierto que no nos hayamos reunido con los vecinos», ya que “el pasado miércoles nos reunimos con la presidenta de la Asociación La Andaluza por una serie de deficiencias que nos comentó que había en algunas casas”. “Nos pusimos a su disposición, también Linaqua por si había que hacer alguna actuación en esas viviendas. De hecho, hoy por la mañana ya hemos hecho actuaciones para realizar analíticas y comprobando cómo está el agua en esas viviendas. Es mentira que no nos hayamos reunido con los vecinos, y para mí lo que ha hecho el PSOE ha sido una irresponsabilidad. Salir a las redes sociales a generar lo que se ha generado en Linares estos días me parece vergonzoso”, ha afirmado.

Así mismo, Raúl Caro-Accino ha señalado que “el agua, en el punto de muestreo y en la salida del aljibe, según las muestras tomadas, está perfecta, que es de lo que es responsable Linaqua y este Ayuntamiento”. “A partir de ahí, si hay algún problema en viviendas particulares tendremos que resolverlo, sentarnos con esas viviendas particulares e intentaremos averiguar si es un problema interior y darle solución. Pero poner en cuestión el agua de esta ciudad por gente que ha gobernado y que ha presidido esta sociedad mixta nos parece una auténtica deslealtad e irresponsabilidad”, ha sentenciado.