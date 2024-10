Linaqua, empresa gestora del Servicio Municipal de Aguas de Linares, informa que el agua de todos los grifos del municipio está regulada por un exhaustivo control sanitario que la certifica como APTA PARA CONSUMO según el Real Decreto 3/2023 por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro.

En el boletín de los análisis de agua de Colina del Sol que está circulando por redes sociales se indica que supuestamente la muestra está tomada en el grifo de una vivienda, no en la red general, por lo que cabe la posibilidad de que sean las instalaciones interiores de la misma la que presenten problemas (tuberías antiguas de hierro), que el grifo estuviera sucio y contaminara la muestra, que el personal de recogida de muestra no fuera cualificado y provocara la contaminación de la misma, o que el aljibe intermedio sea el que no esté en buenas condiciones de mantenimiento.

En relación a esto último, y con el ánimo de tranquilizar a los vecinos, Linaqua ha tomado hoy una muestra de la red general a la entrada al aljibe de Colonia del Sol del que se conocerán los resultados en unos días.

La empresa quiere transmitir tranquilidad en el control de la calidad del agua que se realiza, todos en laboratorios certificados y/o acreditados, e informa que tiene en sus oficinas a disposición de sus usuarios los resultados de los análisis. Estos análisis se remiten a la Autoridad Sanitaria de la Junta de Andalucía y al Sistema de Información de Aguas de Consumo (SINAC) del Ministerio de Sanidad, pudiéndose consultar su resultado en la web.

Para promover el conocimiento sobre todo el proceso de control de la calidad del agua que Linaqua lleva a cabo diariamente, la empresa va a ofrecer visitas a la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) a las asociaciones de vecinos interesadas, de forma que los ciudadanos puedan conocer de primera mano las instalaciones, el laboratorio donde se realizan parte de los análisis, qué parámetros se analizan, etc.