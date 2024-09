El PSOE asegura que Linares deja de recibir subvención de los planes deportivos y culturales de la Diputación “por la incompetencia y la torpeza del PP en el Ayuntamiento”. La concejala socialista Isabel Bausán afirma que el PP “ha vuelto a meter la pata” al asegurar que el año pasado el equipo de Gobierno socialista no solicitó la subvención. “Claro que no pudimos solicitarla; no pudimos hacerlo porque el PP se dejó sin justificar la anterior que había recibido y estaba pendiente de reintegro. Como el PP ni se gastó el dinero ni lo devolvió, el Ayuntamiento no podía optar a esa subvención el año pasado. Así que el PP de Linares ha ido a por la lana y ha salido trasquilado”, resume.

Bausán detalla que el PP ya tuvo que reintegrar 14.500 euros de la subvención de 2020 y otros 12.000 euros de la convocatoria de 2021. «Como no devolvió la correspondiente a 2021, el Ayuntamiento de Linares no pudo acceder a la de 2022 y ni siquiera pudo presentarse a la convocatoria de 2023», aseguran los socialistas. Ahora, en 2024, el Ayuntamiento de Linares “ni siquiera ha presentado la solicitud por torpeza, incompetencia, olvido o desidia” de su Concejalía. “Es decir, las 3 subvenciones perdidas por culpa del PP de Linares”, apostilla.

“Ésta es la realidad que demuestra que el PP no sabe gestionar el Ayuntamiento y que sus concejales no están a la altura de la responsabilidad que tienen entre manos. Linares no se merece un equipo de Gobierno que pierde oportunidades de subvención como ésta, que podría haber contado con 25.000 euros adicionales para actividades culturales y deportivas. Esta ciudad no está para desperdiciar recursos”, sentencia.

La concejala socialista pide al PP de Linares “que deje de mentir a los ciudadanos y ciudadanas ” , que “no ponga más excusas”. “Lo que tiene que hacer el PP es darle las explicaciones de los motivos por los que el Ayuntamiento no ha pedido esta subvención” a los deportistas y a las asociaciones culturales y no al PSOE de Linares.