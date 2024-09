El hospital Universitario ‘San Agustín’, de Linares, del Área Sanitaria Norte de Jaén ha atendido a un total de 478 niños y niñas durante el primer semestre del año en el Hospital de Día de Pediatría.

Así, estos menores han recibido atención para la realización de analíticas, gasometrías, aspirado de médula ósea, biopsia de médula ósea, punciones lumbares, canalización de catéteres, cuidados y lavados de catéteres centrales, transfusión de hemoderivados, sedación para pruebas de imagen o curas y retirada de material quirúrgico, además de otros procedimientos diagnósticos y terapéuticos en niños con necesidades especiales, o cuidados pre y posoperatorios de pacientes pediátricos sometidos a procedimientos de CMA.

Esta prestación se realiza en unas dependencias renovadas, ya que el centro cuenta con una nueva área de Pediatría, en la que el Servicio Andaluz de Salud ha invertido para su reforma 477.839 euros y un total de 150.000 euros para su equipamiento general, clínico y electromédico. La nueva infraestructura permite la unificación en un mismo espacio de un total de 578,20 metros cuadrados, de la Unidad de Pediatría Hospitalaria, posibilitando la integración en la misma planta del centro de las unidades de Hospitalización Infanto-Juvenil, Neonatología y Hospital de Día Médico.

Junto a ello, el centro linarense ofrece a las familias la asistencia al aula hospitalaria, en la que desarrolla su labor la profesora Josefina Nieto. Así, durante el pasado curso, han sido 191 los menores que han asistido a esta prestación, tanto de educación infantil, primaria como secundaria.

El Aula Hospitalaria se adapta a las necesidades específicas de cada niño, ofreciendo una atención individualizada. Desde el ingreso del paciente hasta su alta médica, el objetivo es que el proceso educativo no se detenga, pese a la situación sanitaria. Las clases y actividades siempre se adaptan al estado físico y emocional del niño, y tienen una importancia fundamental para que los pacientes mantengan su vínculo con el aprendizaje y su vida social pues un aula es algo que les resulta familiar ya que forma parte de su cotidianidad. El papel del aula desde el punto de vista docente, lúdico y socializador es muy valioso en el proceso de hospitalización del niño.

El proceso pedagógico en el aula hospitalaria es multidisciplinar, incorporando herramientas tecnológicas y materiales ofrecidos a los alumnos. Destaca también la importancia de la coordinación con el personal médico y de enfermería, ya que el estado de salud del niño influye en su rendimiento y en las actividades que se pueden realizar.

Además de las actividades propiamente curriculares, desde el Aula se realizan a lo largo del curso otras acciones encaminadas a destacar ciertas celebraciones y a poner en valor no sólo el aula sino el servicio de pediatría y el propio hospital. Estas actividades fomentan una relación más amplia con el hospital y persiguen una mayor proyección educativa, social y lúdica. El curso pasado, en colaboración con otras instituciones celebramos las Jornadas Europeas del Patrimonio, La Navidad, El día del libro, El Día del Niño Hospitalizado, entre otras. A ello se suma la realización de visitas escolares con los estudiantes y profesores de Linares y su comarca.

Además de su función educativa, el Aula Hospitalaria desempeña un papel crucial en el apoyo emocional y social de los niños. El aula promueve la socialización entre los pacientes, cuando las circunstancias lo permiten, y fomenta la gestión de emociones, un aspecto vital en el proceso de hospitalización.

El Aula Hospitalaria no sólo colabora con el servicio de Pediatría del hospital, sino también con el Servicio de Atención a la Ciudadanía y la Unidad de Trabajo Social, asegurando una atención integral para los pequeños pacientes. Esta colaboración garantiza que los niños reciban un apoyo completo durante su estancia hospitalaria, tanto en términos educativos como emocionales.

Así mismo, desde el centro se mantiene una colaboración constante con con otras personas y entidades que siempre colaboran en la organización de actividades o visitas, como el ayuntamiento de Linares, el equipo local de fútbol, asociaciones de músicos de localidades cercanas, entre otros.