La Universidad de Jaén volverá a acercar las investigaciones que realiza en sus campus con motivo de La Noche Europea de los Investigadores 2024, que se celebrará este próximo viernes 27 de septiembre en Jaén y Linares con el triple objetivo de acercar la ciencia a la sociedad, mostrar el impacto que tiene el trabajo científico en la vida cotidiana y, al mismo tiempo, despertar vocaciones en la juventud, de una manera amena, práctica y lúdica, según ha explicado el Rector Nicolás Ruiz en su presentación. En este sentido, ha destacado el carácter de “aprender divirtiéndose” en las más de 70 actividades programadas este año por el Vicerrectorado de Comunicación y Desarrollo Territorial, a través de la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i), que para su desarrollo van a contar con la participación de alrededor de 400 investigadores de la UJA, lo que va a permitir “abrir la Universidad a la sociedad jiennense”.

El Museo Íbero de Jaén ha sido el escenario escogido este año para la presentación de La Noche Noche Europea de los Investigadores 2024. Un espacio que volverá a ser una de las sedes en la capital jiennense en esta edición junto al Museo de Jaén, la Catedral de Jaén, la Plaza de El Corte Inglés y la Antigua Escuela de Magisterio, espacios a los que se sumará en Linares el Paseo de Linarejos. “La Noche Europea de los investigadores se celebra de forma simultánea en unas 370 ciudades de toda Europa. Para la UJA es un acto único. No en vano, la previsión es que más de 10.000 personas participen, lo que supone, desde luego, el evento más importante fuera de nuestros campus de Jaén y Linares. Conlleva, por lo tanto, un ingente trabajo logístico, pero que, sin duda, merece la pena”, ha declarado Nicolás Ruiz.

Asimismo, el Rector se ha referido a los objetivos de esta cita de divulgación científica para asegurar que “queremos enseñar lo que hacemos interactuando con las personas, especialmente niñas y niños, van a poder disfrutar de talleres, experimentos, charlas explicativas sobre temas que, realmente, son muy interesantes, y queremos que la ciudadanía entienda la labor investigadora de una manera entretenida, independientemente de su formación previa, porque la ciencia no es nada si la ciudadanía no la capta”. “Ojalá que de La Noche Europea de los Investigadores y las Investigadoras se despierten numerosas vocaciones científicas que nos permitan seguir incorporando talento a la UJA, creando conocimiento y contribuyendo al desarrollo territorial”, ha concluido.

El acto de presentación de La Noche Europea de los Investigadores 2024, que ha estado conducido por el Director de Secretariado de Comunicación y Divulgación Científica de la UJA, Julio Ángel Olivares, ha contado además con las intervenciones de los representantes de las instituciones colaboradoras: María Espejo, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Jaén; Francisco José Solano, delegado territorial de Desarrollo Educativo, Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía en Jaén; Luis Miguel Carmona Ruiz, diputado del Área de Empleo y Empresa de la Diputación Provincial de Jaén; Francisco Juan Martínez Rojas, Deán de la Catedral de Jaén; Luis Jesús García-Lomas Pousibet, subdirector de la Caja Rural de Jaén; Miguel Sainz Romero, responsable de Comunicación y Relaciones Institucionales de El Corte Inglés en Jaén; Antonio López Rus, director de Banca e Instituciones de La Caixa de Jaén y Granada. Además, el acto ha contado con la asistencia de representantes del resto de entidades colaboradoras: Carlos Fernández, director del Museo de Jaén; Concepción Choclán, directora del Museo de Arte Íbero; José Mª Capitán, director del Instituto de Estudios Giennenses.

Sobre La Noche Europea de los Investigadores

Como es habitual, La Noche Europea de los Investigadores (European Researchers’ Night) 2024 tendrá lugar el último viernes de septiembre, consolidándose como la cita simultánea más importante en el ámbito científico andaluz y una de las mayores de España. El programa de actividades comenzará el viernes 27 de septiembre a las 17 horas en la Plaza de El Corte Inglés en Jaén, donde se celebrará la Feria de la Ciencia, que incluirá un total de 27 talleres. Por su parte, el Museo Ibero de Jaén albergará un total de 5 talleres y el Museo de Jaén otros 5. Por otro lado, la antigua Escuela de Magisterio de Jaén acogerá un total de 12 microencuentros, así como 6 talleres y la Gala Final, en la que se entregará el XIV Premio ‘Universidad de Jaén’ a la Divulgación Científica y se celebrará el espectáculo ‘Voces de mujeres íberas’, a cargo de Teatro La Paca, dirigido a todo tipo de público. Todas estas actividades se completarán en Jaén con una visita guiada a la Catedral de Jaén.

Por lo que respecta a la ciudad de Linares, como novedad este año el Paseo de Linarejos será la sede que acoja un microencuentro y once talleres, que se celebrarán en horario de 18 a 22 horas. A estas actividades se sumará en esta edición la organización de una exposición sobre ‘Comunidades energéticas: el eslabón perdido de las Smart Grids’.

Para participar en las actividades, las personas interesadas deberán inscribirse previamente en la página web de La Noche Europea de los Investigadores.

La Noche Europea de los Investigadores, cita divulgativa promovida por la Comisión Europea dentro de las acciones Marie Skłodowska-Curie del programa Horizonte Europa, está organizada en la UJA por la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i) del Vicerrectorado de Comunicación y Desarrollo Territorial, y coordinada por la Fundación Descubre a nivel andaluz, cuenta en la provincia de Jaén con la colaboración del Ayuntamiento de Jaén, el Ayuntamiento de Linares, la Diputación de Jaén, la Consejería de Cultura y Deporte, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, la Catedral de Jaén, Caja Rural de Jaén, La Caixa y El Corte Inglés.