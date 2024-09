Un total de 21 investigadores e investigadoras de la Universidad de Jaén (UJA) pertenecientes a distintas áreas de conocimiento, se encuentran entre los más citados del mundo, según recoge la sexta edición del Ranking of the World Scientists: World´s Top 2% Scientists, publicado por la Universidad de Stanford (California, Estados Unidos), que identifica a los investigadores e investigadoras más influyentes en sus áreas de conocimiento a nivel internacional, cuyos trabajos han tenido mayor impacto al estar entre los más citados durante el año 2023.

Los investigadores e investigadoras de la Universidad de Jaén que aparecen en este ranking por estar sus artículos científicos en el 2% de los más citados en su categoría durante el pasado año 2023, son: Luis Martínez López, catedrático de Lenguajes y Sistemas Informáticos; Francisco Jurado Melguizo, catedrático de Ingeniería Eléctrica; María Luisa Pérez Cañado, catedrática de Filología Inglesa; Rosa M. Rodríguez Domínguez, investigadora Ramón y Cajal de Lenguajes y Sistemas Informáticos; Marcos Tostado Véliz, profesor ayudante doctor de Ingeniería Eléctrica; María del Mar Contreras Gámez, investigadora Ramón y Cajal del Área de Ingeniería Química; Miguel Delgado Rodríguez, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública; Dolores Eliche Quesada, catedrática de Ciencia de Materiales e Ingeniería Metalurgia; Antonio M. Gálvez del Postigo Ruiz, catedrático de Microbiología; Jesús de la Casa Hernández, catedrático de Ingeniería Eléctrica; Francisco Charte Ojeda, profesor titular de Informática; Eulogio Castro Galiano, catedrático de Ingeniería Química; Hikmate Abriouel Hayani, catedrática de Microbiología; Antonio A. Moya Molina, catedrático de Escuela Universitaria de Física Aplicada; Juan Bautista Barroso Albarracín, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular; David Moreno González, investigador Ramón y Cajal de Química Analítica; Eulogio J. Llorent Martínez, profesor titular de Química Analítica; Rafael del Pino Casado, profesor titular de Enfermería; Juan Miguel Martínez Galiano, catedrático de Enfermería; Meisam Mahdavi, investigador Departamento de Ingeniería Eléctrica, y Joaquín Abolafia, profesor titular de Zoología.

El Rector de la Universidad de Jaén, Nicolás Ruiz, ha declarado que «el compromiso y la excelencia de nuestros investigadores son la base que hace que un total de 21 de ellos se encuentre entre el 2% de los más citados a nivel mundial en sus respectivas disciplinas científicas, fruto de su trabajo incansable y del entorno de investigación que queremos fomentar”, ha destacado Nicolás Ruiz.

Por su parte, la Vicerrectora de Investigación y Transferencia del Conocimiento, Mª Victoria López, ha destacado la incorporación de jóvenes investigadores a este ranking, “lo que refleja la excelencia de nuestra comunidad investigadora y consolida el posicionamiento de nuestra universidad como referente en la producción de conocimiento de vanguardia».

Este ranking, considerado uno de los más prestigiosos a nivel mundial, ha sido coordinado por John Ioannidis (Universidad de Stanford) y publicado por Elsevier bajo el título Actualización de datos de agosto de 2024 para ‘Bases de datos de autores de todo el ámbito científico actualizadas con indicadores de citas estandarizadas’ (August 2024 data-update for «Updated science-wide author databases of standardized citation indicators») se basa en más de 200.000 investigadores que aparecen en esta destacada lista con un rango percentil del 2% o superior, clasificados en 22 campos y 174 sub-campos científicos. La clasificación se basa en la información sobre las publicaciones de los investigadores e investigadoras contenida en la base de datos Scopus, sobre el número de citas recibidas durante 2023.