La Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Linares ha ejecutado durante los meses de junio y julio, así como en la primera semana de septiembre, una serie de actuaciones para la puesta a punto de varios centros públicos con vistas al inicio del nuevo curso escolar 2024/2025. Estos trabajos se enmarcan en el plan de mantenimiento desplegado por dicha área hasta final de año para atender las necesidades que presenten los centros de Educación Infantil, Primaria y Adultos.

Los centros educativos en los que ya ha se ha intervenido son los siguientes: Santa Ana (reparación de alumbrado, repaso de paredes y pintura, trabajos de fontanería y electricidad y labores de mantenimiento); Colón (sustitución de cristales); Andalucía (cambio de cerraduras); Jaén (trabajos de fontanería, reparación del muro exterior y luminaria, limpieza y reparación de aires acondicionados, diversos trabajos de albañilería y cerrajería, así como repaso y pintura de aulas); Marqueses de Linares (pintura en aulas y gimnasio además de diferentes reparaciones en el mismo, trabajos de albañilería, reparación de persianas, luminaria y varios); Virgen de Linarejos (reparación y adecuación del patio de Infantil, trabajos de fontanería, mantenimiento y varios); Tetuán (limpieza y reparación de aparatos de aire acondicionado y portero automático, así como diferentes trabajos de fontanería y pintura); García Chamorro (pintura interior y exterior, cerrajería, arreglo de persianas, luminaria, diferentes trabajos de albañilería, carpintería y varios), y Padre Poveda (reparaciones eléctricas, localización y reparación de tuberías rotas, luminaria y reparación de persianas).

“Los primeros trabajos de mantenimiento de los centros educativos ya se han llevado a cabo. Hay centros en los que aún no se ha actuado, bien porque no requieren trabajos de urgencia y pueden acometerse a lo largo del mes de septiembre, o bien porque no han pasado necesidades. Para las próximas semanas ya se ha acordado con diferentes centros cómo y cuándo se continúan las labores de mantenimiento y puesta a punto”, ha señalado la concejala-delegada de Educación, Rosario Jódar.