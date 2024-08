Agentes de la Policía Nacional adscritos al Grupo de Seguridad Ciudadana, Unidad de Radiopatrullas destinados en la Comisaría Local de Andújar, en colaboración con agentes de Policía Local de la misma localidad, detuvieron el pasado día 20 de agosto a tres varones miembros de un mismo núcleo familiar, tratándose del marido de la mujer y sus dos hijos – uno de ellos menor de edad-, con edades comprendidas entre los 15 y 39 años, como presuntos autores de delitos de lesiones, violencia de género, atentado a agente de la autoridad y homicidio en grado de tentativa después de proporcionar una brutal paliza a la mujer, esposa del autor y madre de los hijos y a un hombre que se encontraba en ese momento en el domicilio. Fueron los vecinos quienes alertaron a la Sala del Cimacc 091 después de escuchar una fuerte discusión acompañada de gritos, ruidos e incluso cristales rotos. Una vez personados los agentes, observaron a una mujer con el rostro ensangrentado pidiendo auxilio accediendo de forma apresurada al domicilio. Una situación de caos es la que se encontraron los agentes al observar restos de sangre por varias dependencias de la vivienda y hallando a un varón semiinconsciente en el suelo con heridas por arma blanca. En ese momento y en vista del estado en el que se encontraban las víctimas, solicitaron rápidamente los servicios médicos que los trasladaron al Hospital de la localidad, procediendo a la detención de los tres hombres por lesiones, violencia de género y atentado a agente de la Autoridad, los cuales no pusieron fácil su detención ya que no colaboraron con la misma ofreciendo todo tipo de resistencia. La Autoridad Judicial decretó el ingreso en prisión para los dos mayores de edad y el internamiento en un centro de menores para el tercero.

Los hechos ocurrieron el pasado día 20 de agosto pasada la media noche, cuando una llamada alertó a la Sala del Cimacc 091 de un fuerte estruendo en el que se escuchaba a gente discutir acompañado de golpes e incluso de cristales rotos. A la mayor brevedad se personó en primer momento un indicativo de agentes de Policía Nacional quién se percató como una mujer pedía auxilio con el rostro ensangrentado a través de una ventana, justo en ese momento y en perfecta coordinación con agentes de Policía Local observaron como desde el exterior se veía un gran desorden en el interior de la vivienda, accediendo rápidamente ambos indicativos a la misma al objeto de evitar un final trágico tras observar el estado que presentaba la mujer.

En el interior, además de un gran estado de nerviosismo y excitación por parte de los tres hombres, a posteriori identificados como el marido de la mujer agredida y sus dos hijos, encontraron a la mujer con una brecha en la cabeza de la que emanaba gran cantidad de sangre y a un hombre en estado semiinconsciente en el suelo, ambos también con múltiples heridas por agresión física y por arma blanca.

Bajo amenazas de muerte de los autores hacia los agentes, los cuales no pararon de verterlas mientras que duró el episodio en la vivienda, que no era la conyugal del matrimonio, su comportamiento estuvo acompañado de insultos y agresiones físicas también hacia ellos, dificultando y obstaculizando el hecho de la detención.

Finalmente, fue loable la coordinación con la que trabajaron los agentes de ambos cuerpos que consiguieron apaciguar los ánimos de todos los que se encontraban en el lugar mientras avisaban a servicios médicos para que atendieran a las víctimas – dada la gravedad en la que se encontraban- y procedieron a la detención de los autores, que fueron trasladados a dependencias policiales.

Durante la fase de investigación, hecho que se llevó a cabo por parte de los investigadores adscritos al Grupo de Policía Judicial de la comisaría, quienes en vista de los hechos acaecidos durante la instrucción de la diligencias le imputaron a los tres un delito de homicidio en grado de tentativa y por parte de funcionarios adscritos a la UFAM – Unidad de Atención a la Familia y Mujer- confirmaron que se trataría de un hecho de violencia de género ya que tanto el marido como el hijo mayor, ambos autores de los hechos, ya habían sido denunciados con anterioridad por hechos de la misma naturaleza por parte de la víctima.

En el día de ayer la Autoridad Judicial decretó el ingreso en prisión para el marido y el hijo mayor y Fiscalía de Menores ordenó el internamiento del menor en el Centro de Internamiento de Menores “Las Lagunillas” en Jaén.