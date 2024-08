La Guardia Civil del Destacamento de Tráfico de Bailén (Jaén), en el marco de las inspecciones y controles que se realizan habitualmente para el control del transporte pesado de mercancías y de viajeros por carretera, detectaron el pasado 27 de julio, al conductor de un vehículo de transporte de

mercancías, que conducía haciendo uso de una tarjeta de registro de conductor inserta en el tacógrafo, la cual pertenecía a otro compañero de la empresa, ausente en ese momento.

De esta forma los registros de tiempos de conducción, descanso, velocidad, etc. eran registrados a otra persona que no era el conductor, con el consiguiente peligro que pueden ocasionar este tipo de actuaciones para la seguridad vial, al no respetarse los tiempos máximos para la conducción o el descanso obligatorio, jugando de esta forma el conductor con dos tarjetas de control del conductor, que puede ir intercambiando a voluntad.

Por componentes de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Jaén, se procedió a la instrucción de diligencias por un supuesto delito de “falsedad documental en documento oficial”, siendo investigados ambos conductores dando cuenta de los hechos a la Autoridad Judicial y Ministerio Fiscal, confeccionándose el correspondiente informe técnico del tacógrafo del camión y registros fraudulentos registrados por los especialistas en Vigilancia de Transportes del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Bailén, que se adjuntó a las diligencias instruidas como prueba pericial de los hechos descritos.