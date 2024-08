Una playa a la que te gustaría ir y no has ido: No soy de playa, deseo volver a Cazorla y la parte de Segura, hay unos paisajes y lugares espectaculares. Más montaña y menos playa es lo que necesito. En China no hay cultura de playa ni de piscinas, aquí la gente en verano, se colocan ropa de manga larga y unos manguitos de nylon especiales para no quemarse con el sol, la gente que va en moto, mujeres sobre todo, llevan una camisa puesta del revés, o sea, los botones a la espalda sin abrochar, es para que el sol no les de en los brazos y cuello, no obstante llevan un sombrero con una visera especial oscura como unas gafas de sol, otras mujeres llevan una gorra con una máscara que tapa toda la cara y cuello y sólo deja visible los ojos parece un burka. Odian ponerse morenos, aquellos que son morenos es porque trabajan en la calle, son albañiles, barrenderos o campesinos, así que prefieren estar blancos como la leche para así tener su estatus un poco más alto, además de que tienen un miedo tremendo a un cáncer de piel por exceso de sol, los hospitales no son gratuítos, tener un tema como cáncer es la ruína de toda familia por el tratamiento y por lo que conlleva. Tenemos suerte los españoles de tener Seguridad Social, aunque la están destruyendo poco a poco, así lo hacen los políticos, te van quitando poco a poco para que no te des cuenta y vayas a los hospitales privados que es donde ellos se llevan los beneficios al bolsillo. Somos como la rana que meten en una sartén con agua fría y la colocan en el fuego, la rana se va adaptando al agua caliente hasta que ya no puede salir y se cuece, pues eso mismo nos está pasando. Despertad, no sabéis lo que es no tener seguridad social. La gente se muere por no poder pagar su medicina ni su tratamiento y menos su operación.