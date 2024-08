La senadora del Partido Popular de Jaén, Mariola Aranda ha exigido a Sánchez que “deje de privilegiar a Cataluña y asuma su responsabilidad con el resto de los territorios”, entre ellos la provincia de Jaén y “sus deudas pendientes”. Ha señalado que “exigimos un compromiso firme con la continuación de la A-32” porque hasta ahora “solo ha vivido de las rentas del PP”. Aranda ha lamentado que “quien hoy gestiona nuestros intereses” es el presidente que compró su investidura a cambio del borrado de los delitos de otros políticos, y que ha comprado el gobierno catalán “a cambio de agraviar a provincias como Jaén”. Eso lo sabe el PP, lo saben los españoles, y lo sabe Paco Reyes, aunque “su desvergüenza política le permita el lujo de alabar ese pacto dañino con la igualdad y la solidaridad entre territorios”.

Y en la provincia de Jaén “tenemos muchos ejemplos de cómo el sanchismo abandona nuestra provincia mientras privilegia a los que necesita a cambio de votos”, uno de ellos es la A-32 y “la sangrante historia de cómo vivir de las rentas del anterior gobierno del Partido Popular para después retirar las máquinas y abandonar las obras”. Eso es lo que está haciendo el PSOE con esta autovía. Los últimos tramos abiertos fueron impulsados por el Gobierno presidido por Mariano Rajoy, quien en 2018 consignó las partidas presupuestarias necesarias para los últimos tramos ejecutados de la autovía Bailén-Albacete, iniciada hace 26 años. “Una demora que obedece exclusivamente a la paralización de las obras durante los mandatos de los gobiernos socialistas, incluido el de Pedro Sánchez, que no prevé ejecutar más tramos”.

La suerte de Sánchez ha sido que “el PP ha trabajado para ejecutar las obras y el PSOE celebró la fiesta de inauguración”. Es decir, “el PSOE invita y el PP paga”, eso es lo que, a juicio de Aranda, hacen siempre los gobiernos socialistas, “gastar el dinero de los españoles que con tanto esfuerzo ahorran”. Por desgracias, la dirigente popular ha asegurado que “en manos del PSOE no veremos ni un solo tramo nuevo en la provincia de Jaén de la autovía que enlaza Andalucía con el Levante a través de Albacete”. Es decir, Sánchez, con la complicidad del PSOE de Jaén, no construirá los tramos entre Villanueva del Arzobispo-Arroyo del Ojanco, Arroyo del Ojanco-Puente de Génave y Puente de Génave-límite de la provincia. Y no lo hará “porque los socialistas no creen en esta provincia y porque si algún día son capaces de elaborar unos presupuestos y aprobarlos, irán para Cataluña”. “Lo tenemos claro”, ha apostillado.

“Nos preocupa qué va a pasar a partir de ahora porque mucho nos tememos que en Villanueva del Arzobispo finalice la autovía”, ha dicho la senadora, quien aclara que para el resto de los tramos no cuentan con los proyectos redactados y, en consecuencia, no se han licitado las obras. Por ello ha manifestado que ya ha registrado preguntas para conocer los planes del Gobierno con esta autovía, y saber si hay plazos concretos de ejecución. Aunque, “mucho tememos la respuesta pues gracias a los Gobiernos del PSOE quedará paralizada la autovía porque dado el desgobierno que tenemos en España está claro que los socialistas han dado por concluida las obras”. Y los hechos, “permitidos por Paco Reyes y el silencio de los diputados y el senador jiennense” demuestran que la A-32 no continuará mientras gobierne el sanchismo. “No se ha invertido nada, no están hechos los proyectos y sin ellos mucho menos estará la licitación y por tato la ejecución”. Aranda ha señalado tajantemente que “podeos asegurar que Sánchez ha abandonado de forma sistemática la provincia en la que seis años después de llegar el PSOE a la Moncloa no han hecho nada en Jaén más que vivir de las rentas y no se han preocupado de licitar los proyectos de los nuevos tramos de la A-32”.