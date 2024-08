El Hospital Universitario ‘San Agustín’ de Linares ha puesto en marcha el denominado “almacén de tránsito”, un espacio en el que se almacenan útiles, equipamiento de diverso tipo y mobiliario, que requiere una ubicación temporal por un escaso periodo de tiempo que van a permanecer en ella, ya que su utilización en cualquier servicio del hospital se considera inmediata.

La delegada territorial de Salud y Consumo, Elena González, que ha visitado estas dependencias junto con la directora gerente del Área de Gestión Sanitaria Norte, Belén Martínez, y miembros de su equipo directivo, ha explicado al respecto que “este almacén no es una sala más del centro, sino que viene a resolver algo muy común en cualquier instalación en la que constantemente se esté recepcionando material que luego debe ser distribuido a servicios concretos, que no es ni más ni menos que el hecho de que se almacene en cualquier parte, incluso en un pasillo”.

Así, el nuevo almacén de tránsito del Hospital de Linares, que ocupa una superficie de 45 metros cuadrados, se encuentra ubicado en el nuevo bloque administrativo que se ha construido en la planta baja del centro y en el que también se encuentran el servicio de Informática y otras dependencias administrativas, como el despacho del subalterno o el del jefe de Hostelería.

Además, el almacén se emplaza en una zona de fácil acceso, que se ha dotado de un amplio pasillo distribuidor, cercano a la zona asistencial, pero con salida al exterior propia, que permite que el material no tenga que pasar por aquella al ser recepcionado en primera instancia y, al mismo tiempo, tenga un circuito sencillo cuando se trata de equipamiento que debe distribuirse a algún servicio sanitario del hospital.

La intervención ha supuesto una inversión de 47.372 euros y se suma a los más de 48.000 euros que el Área de Gestión Sanitaria Norte ha destinado a las otras dependencias de este bloque, así como a la inversión de más de 45.000 euros en la nueva sala de I+D+i del hospital. En este sentido, Elena González, ha destacado “la apuesta por la humanización de espacios y por facilitar la labor de los profesionales”.