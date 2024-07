Con la llegada del verano, los meses de vacaciones traen consigo una oportunidad perfecta para desconectar de la rutina y disfrutar de nuevas experiencias. En este contexto, desde nuestro diario digital hemos querido entrevistar a personajes públicos de Linares y su provincia para conocer sus planes y reflexiones sobre esta época tan especial. Hoy tenemos el honor de conversar con Susana Ferrer Cernuda, una destacada figura local que, a sus 50 años, compagina su carrera como licenciada en periodismo con su labor al frente de las concejalías de Cultura y Festejos en el Ayuntamiento de Linares.

Además de su dedicación profesional, Susana es una apasionada de la lectura, encontrando siempre un momento cada día para sumergirse en un buen libro, una actividad que considera esencial para su bienestar. La música también ocupa un lugar especial en su vida, siendo una herencia de su padre que espera transmitir a sus hijos. Para ella, la música es una forma de expresar sentimientos, reflexionar y recordar momentos de su infancia y juventud.

Otra de sus grandes pasiones es el baile, especialmente el flamenco, aunque sus responsabilidades actuales le impiden practicarlo con regularidad. Sin embargo, Susana está determinada a retomarlo en cuanto pueda. Por último, y quizás lo más importante, es su amor por viajar en familia. Cada verano adquiere un significado especial para ella, ya que es la oportunidad perfecta para compartir momentos únicos y descubrir nuevos lugares con sus hijos, creando recuerdos imborrables.

Acompáñanos en esta entrevista para conocer más sobre los planes veraniegos de Susana Ferrer Cernuda, sus reflexiones sobre la importancia del tiempo en familia y cómo encuentra el equilibrio entre sus responsabilidades públicas y sus pasiones personales.

Linares28: La primera pregunta es obligada. ¿Playa o montaña?

Susana Ferrer: La playa. Madrugar para pasear cerca del mar, pasar horas mirando al infinito escuchando el ruido de las olas. Tomar el sol, ese olor a salitre, la arena, la brisa. Estar frente al mar me trae tranquilidad y me aporta bienestar.

L28: ¿Qué es para ti el verano?

Susana Ferrer: El verano es luz, alegría, bullicio, brillo y color.

Es esa época que nos permite recargar las pilas y prepararnos para el invierno.

Poder aprovechar que los días son más largos me da la sensación de vivirlos con más intensidad. Es el momento para poder encontrarte con amigos y familiares a los que no puedo ver a menudo. Sin duda alguna, para mi es la

mejor época del año.

L28: ¿Qué recuerdos tienes de infancia del verano?

Susana Ferrer: Son muchos y los recuerdo con cariño e incluso añoranza.

De los más especiales son aquellos que compartía con mis dos hermanos en Cazorla, todos los veranos pasábamos allí algunas semanas junto a mis abuelos paternos, los cuales cada día nos llevaban a un lugar diferente de la

sierra donde disfrutábamos muchísimo, hacíamos rutas, nos bañábamos en el rio, inventábamos juegos y siempre hacíamos nuevos amigos. Las tardes jugando en la Plaza Colón, los veranos en la piscina de Los Olivos con mis

amigas. Y por supuesto, los días de vacaciones con mis padres y mis hermanos, ir de pesca con mi padre, los campeonatos de natación y las clases para aprender a bailar sevillanas con el pensamiento puesto en la Feria de San

Agustín. En definitiva, feliz.

L28: ¿Te gusta viajar estos días o prefieres el descanso?

Susana Ferrer: Me gusta viajar. Descubrir lugares diferentes, tantos y tan bellos como los que tiene nuestro país. Conocer sus costumbres, tradiciones, formas de vida, gastronomía…. Viajar me permite obtener un prisma más amplio y más crítico a la hora de entender mi propio entorno. Pero mis viajes nunca son demasiados largos, pues también necesito un tiempo de tranquilidad, en casa. Aprovechar para ordenar y quizás hacer algún cambio y reforma. Siempre he sido muy casera, eso me aporta calma, comodidad y descanso.

L28: ¿Qué planes de desconexión tienes para este verano? (Si se pueden contar)

Susana Ferrer: De momento nada en concreto. Hasta la fecha, lo que ya tengo programado es pasar algunos días por la parte de Cantabria, aprovechar que uno de mis hermanos vive allí para conocer algo más aquella zona. Por lo demás, irán surgiendo planes pequeños que aunque aún no están planteados, seguro que serán perfectos y los disfrutaré. Entre tanto, intentaré hacer alguna actividad física y pasar el máximo tiempo con mi familia.

L28: Una canción de verano que recuerdes especialmente ¿Por qué?

Susana Ferrer: “Chiquilla” de Seguridad Social. Me gustaba mucho esa canción, además fue la canción del verano justo antes de marcharme a Madrid a empezar mis estudios de periodismo. Ese verano fue el comienzo de un nuevo ciclo en mi vida y aún me traslada a esa época cada vez que la escucho.

Cualquiera del grupo 091 , especialmente ¨La torre de la vela¨ Danza Invisible con ¨Sabor de amor¨, La Guardia, Duncan Dhu……. Son algunos de los grupos que también marcaron mis veranos.

Una playa andaluza:

La playa de Bolonia ubicada en Tarifa, Cádiz. Es una playa con un encanto especial, con la particularidad de tener al lado las ruinas de la ciudad romana de Baelo Claudia, que la hace aún más espectacular.

Un libro para el verano:

El último de Isabel San Sebastián ¨La Temeraria¨. Soy una apasionada de la novela histórica.

Una película para ver este verano:

Una película que veo cada cierto tiempo, y sobre todo en verano es ¨La sonrisa de Mona Lisa¨. Está interpretada por una de mis actrices favoritas que es Julia Roberts y en la que se establece una analogía entre la posición de la mujer y la del arte contemporáneo en la sociedad de los años ´50. Es una reivindicación de social y de creación artística que fueron de la mano en aquella época. Por otro lado, continuaré viendo la tercera temporada de la serie de ¨Los Bridgerton¨.

Una playa a la que te gustaría ir y no has ido:

La playa de los Genoveses y de Monsul en Almería.

Un viaje que te gustaría hacer y no has hecho:

Sin duda alguna, el Camino de Santiago. Espero poder realizarlo el próximo año.

Un rincón de Linares para disfrutar la época estival:

El entorno de Los jardines de Santa Margarita, un lugar con una historia relevante en el pasado de Linares. Es un rincón muy acogedor donde poder pasear y desde donde también se puede disfrutar de la preciosa imagen de

nuestra Plaza de Toros. Un espacio emblemático y de obligada visita para todo aquel que venga a nuestra ciudad.

Algo que nunca falta en tu maleta:

Un libro, una gorra, crema solar y mis auriculares.