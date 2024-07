La cantaora de Linares Alba Martos y el guitarrista granadino Pablo Campos han resultado elegidos ganadores de la IX Bienal Flamenca de la ONCE que rendirá homenaje este año al Ballet Flamenco de Andalucía en su 30 Aniversario y a la peña flamenca La Platería en su 75 Aniversario. Como artista con discapacidad la Bienal distinguirá al guitarrista jienense Javi Santiago. La gala de entrega de premios tendrá lugar el próximo 14 de noviembre en el Teatro Isabel la Católica de Granada.

Esta Bienal, que organiza Delegación Territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, premia a los jóvenes valores al cante y al toque y distingue a un artista con discapacidad en la gala que celebrará el próximo 14 de noviembre en el Teatro Isabel la Católica de Granada.

En la modalidad de cante la IX Bienal Flamenca de la ONCE premia a Alba Martos, una voz muy flamenca de Linares (Jaén), con gran dominio de los medios tonos y altibajos, tan valorados en el flamenco porque es como duele el flamenco, como decía el maestro Manolo Caracol. “La verdad es que me da muchísima alegría es un notición para mi -reconoce-. Me siento super orgullosa y super emocionada por haber ganado este premio porque llevo siguiendo este Concurso desde hace muchos años y siempre me había quedado con las ganas de apuntarme, siempre con el miedo de no pasar el filtro. Era la primera vez y ha sido una sorpresa muy grata par mi”. Alba impregna mucha personalidad a cante. “Es un estilo con fuerza -define-. Según el palo intento transmitir sensibilidad, pena o alegría, pero siempre con fuerza”, asegura.

Martos, que estudia en la actualidad en el Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco de Córdoba, comenzó su andadura en el mundo del cante en la Peña Flamenca Femenina Carmen Linares en 2013 de la mano de Paqui García, Joselete de Linares y el Niño de la Paz, entre otros. Continuó sus estudios becada por la Fundación Cristina Heeren con artistas y maestros como José de la Tomasa, Esperanza Fernández, Manuel Lombo, Juan José Amador, Manuel Romero o María José Pérez entre otros. Ha compartido escenario en dos ocasiones con la cantaora Carmen Linares y ha realizado una gira por Países Bajos para promover el flamenco en una campaña promovida por la Junta de Andalucía. Entre los premios que ha recibido figuran el primer Premio Joven y Premio de Letras en el Concurso Nacional de El Saucejo, Sevilla, o el primer Premio Joven en el Concurso Nacional de Tarantas de Linares, ambos en 2018.

El premio en la categoría de guitarra de esta IX edición ha sido para el joven granadino Pablo Campos que, con 22 años, ha demostrado una soltura y una facilidad increíble en el toque, destacando un dominio de la guitarra perfecto y una armonía muy interesante, según destaca el jurado.

Nacido en el seno de una familia de estirpe flamenca, se inició en el toque a los 12 años. Con una formación autodidacta, su fuente de inspiración proviene de los grandes maestros de la guitarra como Niño Miguel, Sabicas, Niño Ricardo, Enrique de Melchor y Paco de Lucia. Con solo 19 años ganó el primer premio del XXI Concurso Nacional de Jóvenes Flamencos de la Federación de Entidades Flamencas de Sevilla y a esa edad compartió cartel en la Pre-Bienal de Flamenco de Sevilla con artistas como Pedro el Granaíno, Rafael de Utrera o la ganadora de la Lámpara Minera, Amparo la Rempompilla. También fue primer premio en el Concurso Nacional de Guitarra Flamenca Melchor de Marchena.

Y en la modalidad de artista con discapacidad, la Bienal de la ONCE reconoce al guitarrista y compositor jienense Javier Saez, Javi Santiago. El jurado ha destacado su buena armonía, técnica y compás y su carácter profesional tanto como solista y como acompañante, con un sonido excelente en su guitarra.

Santiago tiene una discapacidad física que condiciona su trabajo con la guitarra y le impide estar tocando todo el día como le gustaría. A ella acude para expresar su interior y encauzar la complejidad de la vida a través de un toque que defiende como “de flamenco puro y duro”. “Este reconocimiento es muy gratificante, una inyección de autoestima ver que tu trabajo gusta y es reconocido, le enriquece a uno”, afirma.

Nacido en Arjona (Jaén) comenzó a recibir clases de guitarra a los nueve años, aunque no fue hasta los 14 cuando comenzó a dedicarse de manera más profesional tras recibir la alternativa de manos del maestro Fosforito. Ha protagonizado giras por buena parte de los países de la Unión Europea, además de Colombia y Panamá, y ha recibido, entre otras distinciones el Primer Premio Nacional de Guitarra Flamenca (INJUVE) 2008 y el más reciente el Premio a la mejor interpretación y ejecución del Festival de Lebrija de 2023.

El pasado año presentó ‘A mis maestros’ un disco de granaínas dedicados a todos sus maestros, especialmente a Manolo Sanlúcar, compuestas por él mismo.

Homenaje al Ballet Flamenco de Andalucía y La Platería

Este certamen distingue además cada dos años a un artista de reconocido prestigio por su trayectoria artística o a instituciones y entidades que se hayan distinguido por su defensa del flamenco como arte universal. Por unanimidad el jurado ha considerado otorgarle al Ballet Flamenco de Andalucia de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucia a través del Instituto Andaluz del Flamenco de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, por el 30 Aniversario de su Fundación, en defensa del Flamenco dirigido en este tiempo por grandes maestros del baile y por fomentar y promocionar a nuevas generaciones del cante, toque y baile siendo Embajador de nuestra tierra en el Mundo.

También por unanimidad el jurado ha otorgado a la Peña Flamenca la Platería de Granada por el 75 Aniversario de su fundación en defensa del Flamenco básico autóctono y tradicional de nuestra tierra dentro del ámbito del tejido asociativo, por fomentar, difundir y proteger nuestro Patrimonio Cultural e Inmaterial y poner en valor las nuevas generaciones del Flamenco a lo largo de estos años, siendo un referente a nivel nacional e internacional.

Se trata de la primera asociación del mundo en constituirse como peña flamenca, un referente histórico para el mundo flamenco por todo el trabajo realizado en este tiempo y contó en sus inicios con los más grandes como Federico García Lorca, Manuel de Falla, Fernando de los Ríos o Ignacio de Zuloaga entre otros muchos aficionados. De esas primeras reuniones y tertulias nacería el famoso Concurso de Cante Jondo de 1922, considerado la cuna oficial del flamenco al ser el primer certamen de ámbito nacional del cante.

Granada, sede del flamenco

Desde 2006, la ONCE celebra siempre en Granada su Bienal Flamenca reivindicando el flamenco como identidad de Andalucía y como instrumento de inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad. En la Bienal podían participar los artistas flamencos, en la modalidad de cante o toque, menores de 35 años (nacidos después del 15 de febrero de 1987). Para los artistas con discapacidad, no existe límite de edad, aunque deben acreditar su certificado de discapacidad.

El concurso establece un premio de 2.011 euros para las modalidades de cante, guitarra y artista con discapacidad en la categoría de cante o de guitarra.

En la categoría de cante debían interpretar al menos tres cantes, uno por ‘granaína y media granaína’, uno clásico (seguiriyas, soleás, cabales, serranas, livianas, tonás, martinetes, deblas, cañas o polos) y otro de libre elección. En la modalidad de toque debían presentar dos, un ‘solo’ de guitarra y un acompañamiento al cante, a elegir.

El jurado, reunido en Granada y presidido por el delegado territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, ha estado compuesto por la directora de la ONCE en Granada, Carmen Aguilera, la consejera territorial Piedad Joyera, el jefe de Área del Instituto Andaluz de Flamenco, Segundo Falcón, el escritor y crítico flamenco de Ideal de Granada, Jorge Fernández Bustos, el guitarrista flamenco, Isidoro Pérez Fernández, y profesor de Música en la especialidad de Guitarra Flamenca por el Conservatorio Superior de Música de Córdoba, Rafael Hoces. Tras su reunión, celebrada hoy en Granada, el jurado ha destacado el alto nivel y calidad artística de las candidaturas presentadas que ha generado un intenso debate para decidir por unanimidad a los ganadores de esta novena edición.

En su última edición, en 2022, este certamen rindió homenaje al maestro guitarrista Pepe Habichuela, premió a la cantaora almonteña Rocío Belén Cuesta y el guitarrista granadino Israel Gómez y al cantaor cordobés Antonio Mejías como artista con discapacidad.

La ONCE organiza su Bienal Flamenca coincidiendo con los años de celebración de la Bienal de Flamenco de Sevilla en colaboración con la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, a través del Instituto Andaluz del Flamenco, y del Ayuntamiento de Granada.