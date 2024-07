Con la llegada del verano, los días se alargan y las temperaturas suben, trayendo consigo la época más esperada del año para muchos: las vacaciones. En este contexto, en nuestro diario digital nos hemos propuesto conocer cómo viven esta temporada los personajes públicos de Linares y su provincia. En esta ocasión, tenemos el placer de entrevistar a Raquel Ortiz Ibarra, una figura destacada en el ámbito político local.

A sus 41 años, Raquel Ortiz Ibarra combina su labor como concejala del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Linares con su profesión de abogada. Su vida profesional es intensa, pero siempre encuentra tiempo para sus aficiones: leer, escuchar música y escribir. En esta entrevista, Raquel nos compartirá sus planes para el verano, cómo equilibra su carrera y sus hobbies, y su perspectiva sobre los retos y oportunidades.

Linares28: La primera pregunta es obligada. ¿Playa o montaña?

Raquel Ortiz: De todo un poco, pero sin duda el mar siempre me inspira tranquilidad y las noches de verano en la orilla de una playa para mí son imprescindibles.

L28: ¿Qué es para ti el verano?

Raquel Ortiz: El verano en mi vida significa reencuentros, paseos, familia y tiempo de amigos. El mes de agosto, desde que empecé a ejercer como abogada, es mi mes de desconexión por excelencia. Es el mes que me permite pasar más tiempo con mi familia, pero sobre todo ser madre a tiempo completo, que es algo que echo en falta durante el año.

L28: ¿Qué recuerdos tienes de infancia del verano?

Raquel Ortiz: Mis veranos en la infancia están muy marcados por la familia. Siempre hemos disfrutado de las vacaciones familiares y de la playa. Recuerdo muchísimo (y sonrío cada vez que lo hago) la sintonía de la Vuelta Ciclista a media tarde, cada vez que mi hermano y yo jugábamos en el salón de casa, con mi madre detrás para que durmiéramos una siesta. Recuerdo los helados de chocolate que siempre me compraba mi padre, y la Feria de Linares de día, paseando de la mano de mis padres.

L28: ¿Te gusta viajar estos días o prefieres el descanso?

Raquel Ortiz: Siempre me gusta viajar. Me encanta poder descubrir sitios, y creo que me quedan muchos por ver en nuestro país. Pero también he de reconocer que el periodo estival es ideal para el descanso de «la guerrera», permíteme la expresión, porque el año judicial comienza de nuevo en septiembre y necesito parar y tomar tierra para seguir con más fuerza.

L28: ¿Qué planes de desconexión tienes para este verano? (Si se pueden contar)

Raquel Ortiz: Claro que se pueden contar. Este verano, igual que el año pasado, pasaré unos días en Roquetas de Mar en el piso que tenemos allí, y después me iré unos días a Albanchez de Mágina, a una casa rural en un entorno precioso, para poder disfrutar de mi peque y mi familia.

L28: Una canción de verano que recuerdes especialmente. ¿Por qué?

Raquel Ortiz: No tengo una canción especial del verano. Soy de escuchar mucha música en español, pero quien me conoce sabe que mi cantante favorito es Alejandro Sanz y que soy repetitiva con él hasta la saciedad. Me encantan artistas como Vanesa Martín, Pablo Alborán, Pablo López… todo en español.

Una playa andaluza:

Cualquiera de Málaga, me encanta Málaga.

Un libro para el verano:

En este momento, y por recomendación de un amigo, estoy leyendo «Rebelión en la granja» de George Orwell, y tengo pendiente retomar «Las edades de Lulú» de Almudena Grandes y «Te llamaré viernes». Esos serán los libros de mi maleta.

Una película para ver este verano:

En este aspecto soy un poco de extremos. Me encanta el cine de terror, pero luego soy una romántica empedernida. Vería y volvería a ver mil veces «El diario de Noa» o «Palmeras en la nieve».

Una playa a la que te gustaría ir y no has ido:

Cualquier playa de Cádiz. Es algo que tengo pendiente en mi vida y que no voy a tardar en hacer.

Un viaje que te gustaría hacer y no has hecho:

Nacional, como ya he dicho, Cádiz. Y fuera de España me encantaría visitar Roma, ya que he estado en Florencia y Nápoles, pero no llegué a ver Roma y es una ciudad que me apasiona. Como buena romántica, me encantaría visitar Verona y París.

Un rincón de Linares para disfrutar la época estival:

Cualquier terraza de cualquier bar de nuestra ciudad. Nuestra gastronomía es insuperable y merece la pena sentarse en cualquier terracita en esta época rodeada de amigos.

Algo que nunca falta en tu maleta:

Una chaqueta, soy friolera hasta en verano.