La Policía Nacional recuerda que el verano es la época vacacional por excelencia y que de igual forma, también es la preferida por los ladrones en el desarrollo de su actividad delictiva en nuestras viviendas. Los periodos vacacionales junto con los fines de semana, suelen ser los momentos más propicios en los que los amigos de lo ajeno aprovechan nuestra ausencia y la menor afluencia de vecinos en los inmuebles para robar. Al objeto de evitar en la medida de lo posible que seamos víctimas de este hecho y que podamos disfrutar de un verano seguro protegiendo nuestras casas, la Policía Nacional intensifica la prevención contra esta modalidad delictiva y facilita a los ciudadanos diferentes consejos que pueden ayudar a prevenir estos robos.

Sencillas reglas que, adoptándolas y trasladándolas a nuestro entorno – mayores y niños -, crearán una cultura preventiva ante este tipo de hechos.

Precaución al comentar nuestra ausencia por vacaciones

Debemos de ser cautelosos al comentar nuestros planes de vacaciones y facilitar información sobre destinos y duración en un lugar público, ya que esta información puede ser escuchada por terceras personas no deseadas. Del mismo modo, tampoco es aconsejable exponer esta información en las redes sociales, menos aún si a través de determinadas aplicaciones deportivas que marcan el recorrido ha quedado reflejada la ubicación de nuestra vivienda.

Detección de personas ajenas en la finca

La convivencia diaria hace que, tanto si vivimos en un edificio, en una urbanización o en una vivienda unifamiliar, transcurrido un tiempo considerable, finalmente nos hagamos con las caras de nuestros vecinos.

Tenemos que saber, que la persona que decide entrar en nuestra vivienda no lo hace “por casualidad”, si no que previamente ha estudiado nuestros movimientos y ha decidido que es la más fácil para entrar.

• Por ello, es muy importante saber que antes de abrir la puerta para acceder al edificio, tenemos que conocer a esa persona, ya que estamos comprometiendo nuestra seguridad y la de nuestros vecinos.

• Acepte solo servicios que haya solicitado previamente (agua, luz, teléfono, gas), exigiendo acreditación de los técnicos. Si en algún momento observamos la presencia de personas sospechosas en el edificio, no dudar en llamar al 091 para que una dotación haga las comprobaciones oportunas.

• En el caso de saber que algún vecino está de vacaciones y escuchamos ruidos poco habituales en su vivienda o próximo a ella, una llamada de alerta al 091 podría evitar la comisión de un robo.

Atención a testigos de plástico o hilos de pegamento

Con el solo gesto de abrir la puerta le estamos dando al ladrón una información muy valiosa. Los especialistas en robos en viviendas confeccionan sus métodos para “marcar” las viviendas, es decir, saber si estamos de vacaciones y la vivienda está deshabitada temporalmente, para ello utilizan un testigo de plástico que colocan entre el marco y la hoja de la puerta. Si pasados unos días vuelven y el testigo está en el mismo lugar, podrían intentar acceder al domicilio. De igual forma, también utilizan un hilo de pegamento – colocado en el mismo lugar -, que le facilitan la misma información.

En caso de detectar estas marcas en la puerta de algún vecino comuníquelo a la Policía.

Bastaría con que un vecino o familiar de confianza abriese la puerta de forma ocasional para disuadir la acción del delincuente.

Tan importante es la puerta de acceso como la cerradura – cerrar siempre con llave –

Siempre que la vivienda se quede vacía – independientemente si nos vamos de vacaciones o salgamos por unos minutos -, debemos accionar la cerradura de la puerta con todas las vueltas de la llave. No hay que olvidar que dejaremos también cerradas todas las puertas, en caso de viviendas unifamiliares, como son las que dan acceso a sótanos, porches, patios delanteros y traseros, garajes o jardines, así como las ventanas.

Los ladrones usan el “método de resbalón”, que consiste en introducir una pieza plástica entre el marco de la puerta y el resbalón de la cerradura consiguiendo abrir la misma.

Existen en el mercado cerraduras que dificultan aún más a los amigos de lo ajeno las técnicas que emplean para robar, son las llamadas “antibumping” o “antiimpresioning”.

La técnica del bumping consiste en introducir una llave modificada en la cerradura y tras dar unos golpes se consigue desbloquear los pistones, moviendo la posición de los bulones del interior permitiendo abrir la puerta. La técnica del impresioning pretende hacer un calco de los dientes de la llave introduciendo unas finas láminas en la cerradura para posteriormente obtener una copia.

.Que nuestra vivienda parezca habitada

Los delincuentes no deben apreciar desde el exterior, que la vivienda se encuentra deshabitada. La medida más importante es no desconectar totalmente el suministro eléctrico, recuerde que un timbre desconectado es signo de ausencia.

• Adquiera un temporizador que automatice determinadas luces o dispositivos electrónicos de su vivienda y así se activen de forma periódica.

• No baje todas las persianas de la vivienda; si el ladrón duda, desistirá.

• Pida a algún familiar o allegado de confianza que recoja periódicamente la correspondencia del buzón y compruebe el estado de su vivienda.

No entrar ni tocar y avisar al 091

Si al regreso de las vacaciones se encuentra la puerta de su casa abierta o violentada, una ventana rota o algo que le incite a sospechar que alguien ha entrado en su vivienda, no acceda ni manipule nada y llame inmediatamente al 091. Una dotación policial se trasladará al domicilio y hará las comprobaciones oportunas.

Elabore un inventario con los números de serie de los dispositivos electrónicos. Del mismo modo es importante tener un listado detallado y fotografías de las joyas y objetos de valor que poseamos.

Durante la investigación en aras a identificar al autor/es del hecho, resulta conveniente facilitar a los agentes estos listados para poder rastrear los objetos.

No sólo debemos de preocuparnos por la seguridad de nuestra casa

Buscan un botín fácil y los vehículos son un objetivo sencillo y rápido, sobre todo si encuentran la oportunidad. Si no quieres ser víctima del robo en el interior de tu vehículo y evitar así una situación desagradable, estos consejos pueden ayudarte a prevenirlo:

• No estaciones tu vehículo en zonas pocos transitadas o poco iluminadas.

• Cierra siempre el coche. Asegúrate de cerrar todas las puertas y ventanas cuando te ausentes del vehículo, incluso si es por un breve momento.

• No dejes objetos de valor a la vista para evitar atraer la atención del ladrón.

• Evita dejar el coche en marcha sin supervisión.

• En lugares concurridos como en estacionamientos o semáforos, vigila el entorno para detectar movimientos sospechosos.

• Evita dejar llaves de viviendas o negocios en el interior del vehículo, ten en cuenta que si encuentran la documentación del vehículo podrían conocer su ubicación.