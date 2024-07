Con la llegada del verano, los días se alargan y el ambiente se torna más relajado, convirtiéndose en el momento perfecto para conocer más a fondo a algunas de las figuras más reconocidas de nuestra ciudad y provincia. En esta ocasión, tenemos el placer de entrevistar a un personaje que no deja indiferente a nadie: Antonio del Arco Sánchez. Amado y criticado en igual medida, Antonio ha dejado una huella imborrable en nuestra comunidad a lo largo de sus 70 años de vida.

Recientemente jubilado, Antonio ha dedicado gran parte de su carrera profesional al sector comercial y de la comunicación, demostrando una habilidad innata para conectar con las personas y dejar una impresión duradera. Sin embargo, su verdadera pasión siempre ha sido la fotografía, un arte que le ha permitido capturar la esencia de momentos fugaces y transformarlos en recuerdos eternos.

En esta entrevista, exploraremos la vida de Antonio del Arco Sánchez, descubriendo sus reflexiones sobre el pasado, sus proyectos actuales y sus sueños para el futuro. Acompáñanos en esta charla veraniega, llena de anécdotas, risas y alguna que otra sorpresa.

Linares28: La primera pregunta es obligada. ¿Playa o montaña?

Antonio del Arco: Me es indiferente. Me gusta mucho hacer senderismo, pero en verano es más complicado el realizarlo.

L28: ¿Qué es para ti el verano?

Antonio del Arco: Aparte del calor de Linares, me gusta porque los días son más largos de luz, y hay posibilidad de hacer más cosas.

L28: ¿Qué recuerdos tienes de infancia del verano?

Antonio del Arco: Aparte de ser pobres, me quedé sin padre con 8 años. Nunca viajé, empecé a hacerlo jugando al Fútbol con el Linares C.F. Juvenil a los 14 años.

L28: ¿Te gusta viajar estos días o prefieres el descanso?

Antonio del Arco: Me gusta viajar. Montar el cuartel en algún lugar, salir y por la noche volver a él.

L28: ¿Qué planes de desconexión tienes para este verano? (Si se pueden contar)

Antonio del Arco: La desconexión será ir a Madrid. Me lo paso genial, lo conozco muy bien. He trabajado en Madrid cuatro años y lo visito mucho, tengo familia y muchos amigos.

Una canción de verano que recuerdes especialmente ¿Por qué?

No la cambió por ninguna, me identifico con ella Formula V.

Una playa andaluza: He visitado muchas, pero Chipiona es espectacular. El Atlántico tiene unas playas excepcionales.

Un libro para el verano: Estoy leyendo ‘Las Fosas de Franco’, es un libro que narra la historia de parte de los Republicanos que el dictador dejó en las cunetas.

Una película para ver este verano: Me da igual, si no es de historia, las prefiero de género cómico.

Una playa a la que te gustaría ir y no has ido: La del Grao en Castellón, la visité en el año 2015 de pasada y se veía muy bonita.

Un viaje que te gustaría hacer y no has hecho: Ese no lo cambió por nada, Florencia, por lo que he leído sobre ella, y sus edificios y monumentos renacentistas, me apasiona.



Un rincón de Linares para disfrutar la época estival: El cementerio de San José, lo recomiendo por la paz que se respira en él. Lo suelo visitar bastante y cada día me veo más identificado en él.

Algo que nunca falta en tu maleta: La cámara de fotos y, por supuesto, unas tarjetas de memoria y un cargador. También mucha ilusión.