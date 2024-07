¡Bienvenidos a nuestra serie de entrevistas informales de verano! En esta ocasión, tenemos el placer de charlar con una de las figuras más destacadas de nuestra ciudad, Lucía Marín Marín. Con 41 años, Lucía ha dedicado su vida a la música, convirtiéndose en una renombrada músico y directora de orquesta. Su pasión por el arte y la naturaleza, su constante afán por el estudio y su amor por el deporte la convierten en una persona multifacética y llena de energía.

A lo largo de esta entrevista, descubriremos cómo Lucía combina su vida profesional con sus aficiones, qué la inspira en su trabajo y cómo disfruta de los meses veraniegos. Nos adentraremos en su mundo para conocer de cerca sus pensamientos, proyectos y su forma de disfrutar del verano en nuestra hermosa región. ¡Acompáñanos y disfruta de esta conversación refrescante y llena de música con Lucía Marín!

Linares28: La primera pregunta es obligada. ¿Playa o montaña?

Lucía Marín: Playa y montaña. La montaña para sentir la madre tierra y la playa para contemplar el mar infinito.

L28: ¿Qué es para ti el verano?

Lucía Marín: Pues la época donde cargar pilas, resetear y hacer cosas que no puedes hacer durarte el año, ver a la familia y amigos, leer, estudiar, y disfrutar de compromisos profesionales.

L28: ¿Qué recuerdos tienes de infancia del verano?

Lucía Marín: Disfrutar de la piscina del Club 79 y comer patatas fritas, jugar al tenis a las 4 de la tarde como si no hubiera un mañana, tocar el piano con la ilusión de aprenderme las obras del curso siguiente cuanto antes, y viajar en familia jugando a palabras encadenadas y escuchando música de los años 60.

L28: ¿Te gusta viajar estos días o prefieres el descanso?

Lucía Marín: Viajo mucho durante el año, así que las vacaciones son un intento de desconectar del deber dando sitio a conectar con uno mismo. Me gustar estar en casa de forma tranquila, Madrid afortunadamente tiene una gran oferta de ocio para el verano, pero también viajo en familia o con mi marido, hay que ver rincones nuevos y disfrutar.

L28: ¿Qué planes de desconexión tienes para este verano? (Si se pueden contar)

Lucía Marín: Son planes de conexión pero con la aventura y la tranquilidad: perderme viendo acantilados por las rías altas gallegas, disfrutar de sus vistas infinitas, y luego el sosiego y contemplación en la Herradura.

Una canción de verano que recuerdes especialmente ¿Por qué?

Lucía Marín: De Siempre Así: ‘A mi manera’. Era canción que bailábamos con mis amigas del colegio en la feria cuando teníamos 16 o 17 años.

Una playa andaluza: Valdelagrana – El Puerto de Santa María, Cádiz.

Un libro para el verano: ‘La riqueza que el dinero no puede comprar: Los 8 hábitos ocultos para una vida plena’ de Robin Sharma.

Una película para ver este verano: Para el verano, o cualquier época del año, una de amor: ‘El Secreto de sus Ojos’, de José Luis Campanella

Una playa a la que te gustaría ir y no has ido: Los acantilados de Loiba en La Coruña.

Un viaje que te gustaría hacer y no has hecho: Me encantaría ir a Roma con Jaime, mi marido.

Un rincón de Linares para disfrutar la época estival: El andén de la Estación de Madrid durante los conciertos de la Feria de Linares, eso sí… a la sombra, y con abanico.

Algo que nunca falta en tu maleta: La espuma de los rizos y los tapones de los oídos para el ruido.