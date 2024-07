Imagina Funk pondrá el broche de oro a una nueva edición de la acción promocional ‘Jaén en Julio’ de la Diputación con la que se agrupa la oferta de grandes festivales que se celebran en la provincia de Jaén en la época estival. El diputado de Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano, ha presentado junto al alcalde de Pozo Alcón, Iván Raúl Cruz; la coordinadora del Instituto Andaluz de la Juventud, Ana González; y el director de Imagina Funk, Juan Ramón Canovaca, la 16ª edición de esta cita con el soul y el funk considerada como una de las más importantes de la música negra en el Sur de Europa, que contará con la actuación de más de una decena de artistas y grupos del 1 al 3 de agosto.

“Es un festival ya consolidado, que aterriza en Pozo Alcón buscando la facilidad que tiene este municipio a la hora de recepcionar turistas, ya que es uno de los municipios de la provincia con más plazas de alojamiento, y sin duda alguna, hace que los visitantes que vienen buscando la mejor música funk puedan disfrutar y ver cubiertas sus necesidades”, ha destacado Lozano, que se ha referido al entorno natural en el que se celebra Imagina Funk, “en el sur del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, en un municipio con paisajes únicos de bosque y semidesierto, que tiene multitud de oportunidades que ofrecer a los visitantes desde la perspectiva cultural o gastronómica”.

Con respecto a la programación, el diputado de Promoción y Turismo ha puesto de relieve la riqueza internacional de un cartel que en ediciones anteriores ha atraído a personas del norte y centro de Europa. En este sentido, Francisco Javier Lozano ha valorado las fortalezas de la oferta de festivales de ‘Jaén en Julio’, “que se diferencia de los macrofestivales por la atención personalizada, la cercanía del público con los grupos, los buenos servicios y una alta capacidad de fidelizar”.

Por su parte, el alcalde de Pozo Alcón, Iván Raúl Cruz, ha señalado que su municipio cuenta con más de 1.500 plazas hoteleras “a las que se suma una gran oferta de restauración y de empresas de servicios que hacen que las personas que nos visiten puedan disfrutar del municipio y de la naturaleza. Por eso, para nosotros es una suerte poder contar con este festival, porque fomenta la promoción y la ocupación en nuestros establecimientos”.

Por último, el director de Imagina Funk, Juan Ramón Canovaca, ha sido el encargado de desgranar el contenido del cartel de este año que incorpora una fiesta de presentación el día 1 de agosto en el paraje de El Fontanar. No obstante, el grueso de las actividades arrancará el 2 de agosto, con una Pool Party en la piscina municipal, que contará con la dj Lajefah. Por la noche, en el escenario principal tendrán lugar las actuaciones de Shake, The Filthy Six y Osaka Mourarail, cerrando la noche el dj Gssu Yess. El sábado, 3 de agosto, las actividades comenzarán al mediodía en el Bosque Encantado de las Higueras de Peralta con la música de los dj Lajefah y Chuck Black; además de la tradicional Imagina Jam Sesion. Por la noche, en el Escenario Principal tendrán lugar los conciertos de Espidifunk, D´Local Groove, Tito Ramírez, Tortured Soul; y cerrará la velada el dj Mr Paradise.

Una de las particularidades de Imagina Funk es los espacios en los que se desarrolla su programación complementaria. Este año, gran parte de las actividades paralelas se desarrollarán en algunos de parajes de Pozo Alcón, como El Fontanar o el Bosque Encantado de las Higueras. Las personas interesadas pueden encontrar más información sobre este festival, así como los abonos para poder asistir al mismo, en la página web https://imaginafunk.com/.