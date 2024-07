La presidenta del Partido Popular de Linares, Mariola Aranda, ha destacado este miércoles lo que considera como una apuesta “férrea e inequívoca” de la Junta de Andalucía para reforzar la sanidad en la ciudad de Linares, y ha lamentado, dice, “el juego sucio y la falta de escrúpulos” de la campaña puesta en marcha por los socialistas jiennenses con algo tan delicado como la salud de los ciudadanos. La popular ha rogado al PSOE que deje de lanzar bulos “traspasando todos los límites”, el último sobre la situación del centro de salud Virgen de Linarejos, en el que hablan de demoras para una cita “de más de dos semanas, cuando se sitúan en una media de tres días para citas presenciales”.

“Lo peor es que saben que es mentira, pero aprovechan las dificultades propias del verano y los problemas que existen en el sistema, de los que somos conscientes y en los que se está invirtiendo como nunca y trabajando duramente para solventarlos cuanto antes, de modo que exageran cualquier cosa y mienten descaradamente, confiando en que algo cale”, ha subrayado Aranda.

La popular ha recalcado que la asistencia sanitaria en este centro de salud está «totalmente garantizada» porque “no solo no se ha reducido la plantilla, sino que se han incrementado los profesionales de enfermería, pasando de 13 a 17” y se han integrado nuevos proyectos, como enfermera de atención a salud a la infancia y enfermera referente de centros educativos, además de la enfermera gestora de casos, matrona y otras categorías profesionales como trabajadora social o cuatro técnicos de rayos. Cuenta con 13 médicos de familia y dos pediatras, además de 13 Médicos Internos Residentes (MIR) en distintos años de formación, “siendo además un centro que no tiene dispersión geográfica, es decir, que no tiene municipios asociados”.

Aranda ha aclarado también que, “debido al Plan de Temperaturas Extremas, como todos los años en verano”, no existe agenda programada en horario de tarde en este centro, si bien “la accesibilidad está garantizada por la mañana en el centro y en el Servicio de Urgencias en cualquier momento”.

En cualquier caso, asevera que no está habiendo unas esperas y una frecuentación en urgencias mayor que otros años, “siendo hasta el momento similar al del mismo período de 2023”, ha añadido la popular, que ha asegurado que, en 2019, con la Junta en manos socialistas, existían en este centro dos equipos de guardia (médico-enfermero), más uno de refuerzo de 15:00 a 20:00 horas; «el Gobierno de Juanma Moreno lo ha ampliado a tres de forma permanente las 24 horas», ha dicho. “¿Si lo de ahora les parece un ‘infierno sanitario’ al señor Perales y a la señora Férriz que era lo suyo? Un poco de responsabilidad”, ha insistido Aranda, que ha avanzado además que está prevista una reforma integral del Servicio de Urgencias del centro para “para obtener mayor redimensión y funcionalidad de espacios”.

«Tal y como dejaron la sanidad pública en Linares los socialistas, con los centros literalmente cayéndose, a la cola del país en inversión, listas de espera ocultas, máquinas obsoletas y una acuciante falta de médicos y muchos de ellos a punto de jubilarse sin previsión de cómo cubrir esas plazas, algo que ahora estamos pagando», ha añadido Aranda, de estar hoy al frente de la Junta el PSOE “la situación para los linarenses sí que sería catastrófica”.

Así pues, ha concluido Aranda, «si de verdad le preocupa al PSOE algo la salud de los linarenses lo que tiene que hacer en lugar de ir de ‘tournée’ centro a centro buscando rédito político es pedir al Gobierno de Pedro Sánchez que asuma su responsabilidad con el grave problema que hay en la sanidad en toda España, porque la falta de médicos no es algo de Linares, ni de Jaén ni de Andalucía, y ejerza sus competencias con medidas urgentes como aumentar el número de plazas MIR para que haya más facultativos para contratar y así poder paliar la escasez de profesionales», ha concluido Aranda.