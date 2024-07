En relación con las manifestaciones realizadas por diputados del Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento de Andalucía sobre el centro de salud Virgen de Linarejos, la Delegación de Salud y Consumo precisa que:

• La UGC de Linares A “Virgen de Linarejos” está dotada con una plantilla de 13 médicos de Familia y dos pediatras (reseñar que no tiene dispersión geográfica, no tiene municipios asociados), habiendo quedado cubierto un proceso de IT.

• Se han incrementado los profesionales de enfermería, pasando de 13 a 17, y se han integrado nuevos proyectos de enfermería como: Enfermera de atención a salud a la infancia, enfermera referente de centros educativos, además de la enfermera gestora de casos, matrona, y otras categorías profesionales como trabajadora social, cuatro técnicos de rayos.

• Además, existen cuatro médicos tutores de residentes MIR de Medicina Familiar y Comunitaria, existiendo 13 MIR actualmente formándose en dicho centro, en diferentes años de formación (desde R1 a R4).

• Actualmente hay 2 facultativos disfrutando su periodo vacacional, adecuándose la planificación a lo previsto en el Plan de Verano.

• Como todos los años en periodo estival, debido al Plan de Temperaturas Extremas, no existe agenda programada en horario de tarde en los meses álgidos de este periodo, estando la accesibilidad totalmente garantizada tanto en horario ordinario (8:00 a 15:00 horas), como en el Servicio de Urgencias, a partir de las 15:00 horas hasta las 8:00 del día siguiente, o 24 horas los sábados, domingos y festivos; siendo Linares punto de Urgencias de la zona básica de salud.

• Además de ello, se dispone de otras herramientas puestas en marcha por el SAS que facilitan la cobertura asistencial, como los módulos de atención continuada o el programa de accesibilidad en caso de ser necesario.

• Igualmente, se encuentran en este edificio servicios dispositivos de apoyo para todo el AGS (distrito): Salud Bucodental, Salud Pública: Servicio de Vigilancia, Prevención y Promoción de la Salud, Servicio de Protección de la Salud, Salud Mental Comunitaria, Farmacia de Atención Primaria, Servicio de Atención a la Ciudadanía de Atención Primaria.

DEMORAS:

• Las demoras se sitúan para este centro en una media de 3 días para demanda clínica presencial; asegurando que en ningún momento se han alcanzado “2 semanas” como indican las declaraciones.

• La consulta de acogida de Virgen de Linarejos demuestra además unas cotas de eficiencia muy elevadas; estando por encima del 60% su capacidad de resolución en procesos finalistas, porcentaje superior a la media autonómica.

FRECUENTACION EN URGENCIAS:

• Tanto en el número de urgencias atendidas, como en el número de avisos domiciliarios, la frecuentación es similar para el mismo periodo en el año 2023. Dado que es un punto de urgencias con un histórico de frecuentación elevada, se ha redimensionado en cuanto a plantilla desde inicio del año 2020.

• En el año 2019, existían dos equipos completos de guardia (médico-enfermero), más un equipo de refuerzo de 15:00 a 20:00 horas; a partir de este año y una vez iniciada la pandemia, este tercer equipo se instauró las 24 horas, recurso que se mantiene hasta la actualidad; por tanto, en los últimos cuatro años han existido tres equipos médico-enfermero de forma permanente las 24 horas.

INFRAESTRUCTURA:

• Existe planificación de la reforma integral del Servicio de Urgencias para obtener mayor redimensión y funcionalidad de espacios.

• No obstante, actualmente, siguiendo los protocolos vigentes de Salud Pública, no es necesario mantener la consulta de “respiratorio” de forma específica, hecho que sí ha ocurrido durante todo el periodo de pandemia, estableciendo los circuitos preceptivos para esta finalidad con dos consultas más empleadas para tal finalidad.