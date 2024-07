La concejala-delegada de Igualdad y Diversidad, Mamen Muñoz, ha puesto en valor el trabajo realizado desde el Ayuntamiento de Linares para llevar a cabo acciones en torno al colectivo LGTBIQA+ en la ciudad. En ese sentido, la edil ha destacado el éxito y la buena acogida que ha tenido la campaña de sensibilización ‘Linares Diversa’, cuyo objetivo principal fue “la visibilización de la igualdad entre todas las personas desde la educación, el respeto, la tolerancia, la libertad y los derechos de cualquier ser humano”.

“Ha sido una campaña novedosa en cuanto que en Linares no existe un referente previo a este tipo de programación, habiéndose actuado, hasta este momento, en torno a la diversidad de forma muy puntual y velada. Ha sido este el primer año en que se ha querido dar mayor protagonismo a esta realidad social, significando la diversidad sexual, de género e identidad como un derecho que forma parte de la libertad de las personas y no como una etiqueta o estigma social”, ha señalado Muñoz, quien ha agregado que las diferentes actividades y acciones celebradas tuvieron un carácter multidisciplinar (formativas, educativas, institucionales, culturales, sociales, lúdicas, etcétera) y surgieron de la escucha a los jóvenes y de la atención a las inquietudes y peticiones del colectivo y las asociaciones que lo representan.

“Hemos contado con el apoyo del tejido asociativo que en nuestro municipio abandera la diversidad, además de la participación activa de muchas personas, profesionales o no, que forman parte del colectivo, lo que ha significado un gran reconocimiento y nos ha impulsado en nuestro ánimo de transmitir valores de respeto y de igualdad”. “Ha sido gratificante recibir multitud de valoraciones positivas de esta campaña por parte de la ciudadanía de Linares, lo que denota el compromiso de Linares con la igualdad y la diversidad y, de otro lado, refuerza nuestro acierto en visibilizar aquello que nos demanda gran parte de la sociedad linarense”. “ Nuestra mayor satisfacción es el respeto y la grata acogida que la ciudad de Linares ha mostrado ante esta campaña, prueba de que los y las linarenses valoramos y respetamos a las personas más allá de cualquier etiqueta o estereotipo social. Linares una vez más ha demostrado su grandeza”, ha indicado la edil.

En esa línea, Mamen Muñoz ha valorado el trabajo realizado en favor de la igualdad y la diversidad tanto a través de sus áreas municipales como de la de Juventud, que organizó la exposición ‘Es natural’ y la primera edición de la Fiesta del Orgullo, atendiendo a la petición del propio colectivo LGTBIQA+, y que se saldó como “un concurrido evento que consideramos ha tenido una buena acogida y que nace con vocación de permanencia”.

“Como es signo evidente en nuestra política y gestión, consideramos que el principio de igualdad y el concepto diversidad no pueden circunscribirse a un solo día, semana o campaña, sino que estos valores han de ser tenidos en cuenta los 365 días del año. Por tanto, desde el Área de Igualdad y Diversidad vamos a seguir trabajando para llevar a cabo otras actuaciones puntuales que visibilicen al colectivo LGTBIQA+ y que transmitan a nuestros jóvenes valores de respeto, tolerancia y libertad”. “Linares es una ciudad referente en muchos ámbitos y esferas, y con actuaciones de este tipo también se constituirá como ciudad modelo en igualdad y comprometida con la diversidad”, ha puntualizado la concejala.