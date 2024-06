El Rector de la Universidad de Jaén, Nicolás Ruiz, ha clausurado el Curso de Postgrado 2023/2024 de la UJA, en el que se ha hecho entrega de los reconocimientos a los mejores Trabajos Fin de Máster (TFM) defendidos a lo largo del año 2023.

El Rector, que ha expresado su reconocimiento a las instituciones, empresas y entidades colaboradoras que han apoyado el desarrollo de las enseñanzas de postgrado de la UJA, ha dado su enhorabuena al estudiantado por su “talento, esfuerzo y compromiso con la formación integral y la excelencia académica”. “Recordad que vuestra formación no acaba aquí, sino que debe continuar y aquí, en la UJA”, ha afirmado.

En su intervención, Nicolás Ruiz ha destacado como una de las señas de identidad de la Universidad de Jaén más marcadas la formación integral del alumnado. “Lo que buscamos es dar respuesta a las necesidades cambiantes de formación del mundo profesional, cada vez más complejo y exigente. Ante esto, el principal reto está en adaptar nuestra capacidad formativa e investigadora a las necesidades de nuestro alumnado y las demandas de la sociedad, principalmente de nuestro entorno más próximo”, ha recalcado.

En este sentido, ha indicado que estos objetivos son los que llevan a que la oferta de másteres oficiales de la UJA sea una “oferta viva y en constante evolución”, diseñada de forma que todas las personas egresadas de la UJA puedan tener la oportunidad de continuar su formación de postgrado en un área de su especialidad.

En este sentido, para el próximo curso 2023-24, la UJA va a ofertar casi 2.000 plazas en 55 másteres oficiales y 21 programas de doctorado, lo que supone un 5% más que este curso. Una oferta compuesta por estudios que abarcan todas las ramas del conocimiento y se desarrollan en todos los formatos. Respecto a la tasa de inserción de los egresados de postgrado de la UJA, ha ido en aumento en los últimos años, situándose en el caso de másteres oficiales en el 69% y en el caso del Doctorado en el 91%, según el Informe de Inserción Laboral 2024 de la UJA. “Esto no es casualidad, sino que es el resultado de la calidad y diversidad de nuestra oferta formativa, de la cualificación y cercanía de nuestro PDI, de la profesionalidad de nuestro PTGAS y, por supuesto, de nuestra determinación por realizar los cambios necesarios para crecer”, ha destacado Nicolás Ruiz.

Por su parte, la Vicerrectora de Enseñanzas Oficiales, Hikmate Abriouel, ha destacado, tras felicitar al alumnado por culminar con éxito su etapa de formación académica, especialmente al alumnado premiado, que en 2023 se defendieron en la Universidad de Jaén un total 1.375 Trabajos Fin de Máster (TFM) y las personas seleccionadas como finalistas han sido sólo 115. “Este acto de clausura no solo marca el final de una etapa, sino también el inicio de un nuevo camino lleno de posibilidades. Los conocimientos y habilidades que han adquirido en estos másteres, les abrirán las puertas a un mundo de oportunidades profesionales”, ha asegurado Hikmate Abriouel, que ha reiterado el compromiso de la Universidad de Jaén con la formación de excelencia. “Trabajamos día a día para ofrecer a nuestros estudiantes una formación de calidad y una formación integral que les permita desarrollar todo su potencial y convertirse en profesionales competentes y comprometidos con la sociedad. La formación integral es nuestra seña de identidad y para ello no es menor el papel que juega el Ciclo de Conferencias de Enseñanzas de Postgrado de la Universidad de Jaén, que iniciaremos con el curso y que, al igual que el acabamos de cerrar, ha contado con en torno a 256 conferencias nacionales e internacionales asociadas a los distintos campos de especialización en máster y doctorado, a libre disposición de todo nuestro alumnado”, ha explicado.

El Rector y la Vicerrectora de Enseñanzas Oficiales de la UJA han estado acompañados en la mesa presidencial por Antonio Caruz Arcos, Director del Centro de Estudios de Postgrado de la UJA, José Manuel Camacho Sánchez, egresado UJA y galardonado con el premio al mejor TFM de la Universidad en 2022; y la periodista y divulgadora Graziella Almendral, especializada en ciencia y salud, con una amplia trayectoria en el ámbito audiovisual, que ha impartido la conferencia de clausura titulada ‘La amenaza de la desinformación’.

Premiados

Por lo que respecta a los premiados, el Primer Premio a Mejor Trabajo Fin de Máster ha sido para Rocío Casanova González, del Máster en Ingeniería Industrial; el Segundo Premio ha sido para María Rodríguez Santamaría, del Máster en Análisis, Conservación y Restauración de Componentes Físicos y Bióticos de los Hábitats; el Tercer Premio ha sido para Mario Valderas Molina, del Máster en Avances en Seguridad de los Alimentos; el Cuarto Premio ha sido para Irene Escudero Fuentes, del Máster en Profesorado de Eso, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas; y el Quinto Premio ha sido para Cristina Reyes Bermúdez, del Máster en Márketing y Comportamiento del Consumidor. Asimismo, el Premio al mejor TFM en estudios de Economía, Comercialización y Cooperativismo Oleícola ha sido para Juan Alberto Hueso Rabal y Alejandra García Quesada, del Máster en Olivar y Aceite de Oliva. El acto de clausura del Curso de Postgrado 2023/2024 de la UJA ha tenido como broche final la actuación de ‘Alarcos Dúo’, integrado por Pilar García Blanco (clarinete) y Luis Miguel Mejía Ceballos (piano).