El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, Jesús Estrella, ha hecho entrega de Premio Provincial de Arqueología a la empresa Construcciones Calderón. Un galardón que celebra su quinta edición enmarcado en la celebración de las Jornadas Europeas de Arqueología que se desarrollan hasta el próximo domingo y a cuya entrega también ha asistido el delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte, José Ayala.

Este premio tiene el objetivo de reconocer la labor que personas, profesionales y colectivos realizan para la salvaguarda, protección y difusión del patrimonio arqueológico de la provincia. Durante el acto de entrega, celebrado en el Museo Íbero a modo de apertura de las jornadas, el delegado del Gobierno ha señalado “el compromiso de la empresa Construcciones Calderón con el territorio, con el patrimonio, con la cultura, con la historia y, en suma, con las raíces de nuestra provincia”. Así, Jesús Estrella ha incidido en que “este trabajo que realizan nos permite reforzar el sentimiento de orgullo y pertenencia, y lo hace desde el punto de vista de la conservación, la preservación y la protección del patrimonio histórico-artístico”.

Construcciones Calderón, fundada en el año 1949, está especializada en trabajos de restauración y rehabilitación del patrimonio histórico. “Hablamos de una empresa con 75 años de historia cuyo sello de identidad se relaciona directamente con los Bienes de Interés Cultural que hay en la provincia, pues no hay patrimonio en el que se haya invertido para su puesta en valor en la que no haya participado Construcciones Calderón”, ha explicado el delegado del Gobierno.

Las Jornadas Europeas de la Arqueología, como ha destacado Jesús Estrella, incluyen actividades en diversos municipios de la provincia jiennense “con el objetivo de proyectar la riqueza patrimonial de nuestra provincia, dando visibilidad también a la investigación, a la protección y a la conservación del patrimonio, acercando a la sociedad civil lo que es la arqueología como ciencia que no solamente estudia la historia, sino que también está llamada a abanderar la conservación del patrimonio que tenemos en Jaén”.

Dentro de esta programación, destaca el programa “Abierto por excavación”, a través del cual se muestran diversas intervenciones en las que se está actuando, como la muralla de Luis Vives en Andújar, el Cerro del Alcázar de Úbeda, la antigua Obvlco en Porcuna o las eras del Alcázar, también en Úbeda. Además, se abren las puertas del Museo Íbero o el Museo de Jaén a las Jornadas Europeas de Arqueología con múltiples opciones. En horario nocturno se podrá disfrutar del cielo del Conjunto Arqueológico de Cástulo para aprender sobre la cosmovisión de la cultura iberorromana. Los más pequeños podrán ser, por un día, arqueólogos y arqueólogas en el enclave de Puente Tablas.