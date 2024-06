El concejal-delegado de Consumo del Ayuntamiento de Linares, Antonio Luis Hervás, ha informado en rueda de prensa de que el mercadillo cambiará su ubicación de manera temporal al Paseo de Linarejos, desde el 2 de julio al 20 de agosto, con motivo de la obra que se ejecuta para la renovación de pavimentos en el Paseo de la Ermita. Esta medida excepcional ha sido tomada tras varias reuniones de trabajo y desde el consenso de las diferentes partes implicadas, como el Consistorio, Policía Local, los propios vendedores por mayoría y la asociación Avapa.

“Debido al inicio de las obras allí hace unas jornadas, se hacía inviable el traslado a esa zona, por lo que desde el Área nos pusimos rápidamente a trabajar”, ha señalado el edil, quien ha recordado que es tradición el cambio de ubicación del mercadillo en los meses de verano al Paseo de la Ermita por las altas temperaturas y la celebración de la Feria de San Agustín en el Parque Multiusos del Pisar. “Son necesarios 1.150 metros para la colocación de los 161 puestos con los que actualmente cuenta nuestro mercado”, ha explicado Hervás, destacando el trabajo realizado por el personal de su área “para poder ofrecer a los vendedores y usuarios la mejor de las distintas alternativas”.

En esa línea, el concejal de Consumo ha puesto en valor también la labor de Policía Local para la búsqueda de una nueva ubicación, puesto que se hace preciso “contar con un informe favorable que garantizara la seguridad y el tráfico, ocasionando las menores molestias posibles”. “El colectivo de vendedores nos solicita ubicar el mercadillo en el Paseo de Linarejos, comprometiéndonos a estudiar dicha propuesta. No es fácil un cambio de ubicación de estas características, ya que hace falta coordinar Consumo con Policía, pero además con otras áreas municipales”, ha apuntado Hervás. El concejal ha afirmado que después de varios encuentros con personal técnico y vendedores, y tras una votación entre las opciones existentes, salió adelante el Paseo de Linarejos.

“Se observará con especial atención en cumplir las ordenanzas municipales vigentes, tanto de higiene, ruido, etcétera, con lo cual no se podrá iniciar el montaje de los puestos antes de las 7:30 horas para respetar el descanso de los vecinos. Se mantendrá el máximo grado de limpieza y recogida de residuos durante la celebración del mismo. No se permitirá la circulación de vehículos ni la subida de los mismos a la acera, a excepción de algunos en los que el puesto es el propio vehículo y estos serán situados en la Glorieta de Andrés Segovia. Me gustaría resaltar que para la instalación de los puestos no es necesario realizar ningún agujero en la solería, con lo que no se produce ningún deterioro en el pavimento”, ha detallado Antonio Luis Hervás.

Avenida de España

El concejal de Consumo ha informado también de que a petición de Avapa y los vendedores se ha autorizado la celebración del mercadillo en la Avenida de España, de forma excepcional, con motivo de la Feria de San Agustín, concretamente desde el día 23 de agosto hasta que los vendedores ambulantes puedan volver al Parque Multiusos del Pisar una vez terminen las fiestas. “Esto supone que, por primera vez en los últimos 30 años, los profesionales del sector de la venta ambulante no verán anulado su derecho que tienen a trabajar durante los días de celebración de la Feria, así como los anteriores y posteriores que son necesarios para el montaje y desmontaje de la misma, siendo 4 o 5 mercados los que tradicionalmente se perdían cada año. Este equipo de Gobierno ha decidido atender esta demanda histórica de los vendedores, permitiéndolos trabajar en unos días en los que hay mucho movimiento en la ciudad, y confiando en que se pueda realizar una buena venta”, ha manifestado Antonio Luis Hervás.

“Con esta medida también se acerca el mercadillo a una nueva zona de la ciudad, como es el barrio Girón, La Andaluza, La Paz, Las Américas o Colonia el Sol”, ha manifestado el edil, quien ha estado acompañado en su comparecencia por Felipe Jiménez, vendedor ambulante. Este comerciante, miembro de la asociación Avapa y con más de veinte años de experiencia en el mercadillo de Linares, ha mostrado su satisfacción por el acuerdo histórico alcanzado entre todas las partes, valorando de forma positiva el trabajo del Ayuntamiento y del Área de Consumo en favor del sector de la venta ambulante.

