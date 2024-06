Los cinco festivales de la acción promocional “Jaén en julio” –Un mar de canciones, BluesCazorla, Etnosur, Vértigo Estival e Imagina Funk- convertirán un año más a la provincia en un destino musical, singular y refrescante para el periodo estival. Así se ha destacado en la presentación de esta iniciativa promovida por la Diputación de Jaén en un acto en el que ha intervenido el diputado de Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano, y en el que han participado representantes de los ayuntamientos que los acogen y de estos eventos musicales.

En este acto, Lozano ha puesto de relieve la singularidad de estos festivales “que son especiales, diferentes entre ellos, pero también complementarios, y que hacen que tengamos una agenda muy importante de actividades desde finales del mes de junio y hasta principios de agosto”. Con Un mar de canciones, BluesCazorla, Etnosur, Vértigo Estival e Imagina Funk “ofrecemos festivales refrescantes y diferentes a los turistas para que vengan a Jaén en el periodo estival y, de esta forma, desestacionalizar nuestra oferta a través de la música y la cultura”, ha señalado el diputado de Promoción y Turismo.

Asimismo, Francisco Javier Lozano, que ha destacado la implicación de los ayuntamientos de los municipios acogen estos festivales y el trabajo de las asociaciones que lo organizan, ha remarcado la cercanía y autenticidad que caracterizan a estos cinco eventos musicales, cuya promoción por parte de la Diputación “es una inversión en la generación de oportunidades, de empleabilidad y de diversificación de recursos en los municipios, especialmente en el mundo rural”.

Más de 300 artistas nacionales e internacionales se darán cita en la provincia de Jaén a través de los cinco festivales que conforman “Jaén en julio”. Un mar de canciones arrancará los días 29 y 30 de junio el calendario de esta acción promocional con un cartel encabezado por Iván Ferreiro y en el que también estarán presentes Tarque y la Asociación Riff, y Belén Turnes, entre otros, mientras que la segunda cita festivalera de Jaén en julio será BluesCazorla, que se desarrollará entre los días 4 y 6 de julio. En este certamen que cumple en este 2024 treinta años de historia, el público podrá disfrutar en el municipio cazorleño de grupos y artistas como Fantastic Negrito, Mick Farris & The Fortunate Few, Ana Popovic Sextet, Billy Branch and Sons of Blues, Mr Sipp o Ray Collins Hot Club, entre otros.

El fin de semana del 18 al 21 de julio se llevará a cabo en Alcalá la Real el festival Etnosur, que reunirá a Miguel Campello, Oumou Sangaré, Systema Solar, Pongo o Wasabi Cru, entre muchos otros, a los que se sumarán actividades como talleres o de circo. La cuarta cita de “Jaén en julio” será este año la del Vértigo Estival, que tendrá lugar en Martos del 26 al 27 de julio y que cuenta en su cartel con la presencia de Joe Crepúsculo, Shego, Levitants o Pálida Tez. Por último, Imagina Funk cerrará el calendario festivalero de “Jaén en julio” los días 2 y 3 de de agosto, en el municipio de Pozo Alcón. Allí se darán cita Osaka Monaurail, Tito Ramírez, Shake o Tortured Soul, entre otros.

Por su parte, Antonio Rosillo, director de Un mar de canciones, que ha intervenido en representación de los cinco festivales, ha definido a los mismos como “eventos con alma” que “apuestan por el público, intentan mostrar lo mejor de la música de cada uno de los estilos de estos cinco festivales”, además de que “agradecen la presencia del público en cada uno de los municipios, ofreciéndole nuestra hospitalidad, nuestra gastronomía, nuestro patrimonio y esa cultura de la música que engloba a los cinco festivales de Jaén en julio”.