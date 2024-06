El concejal-delegado de Juventud, Martín de la Torre, ha presentado la programación de actividades del ‘Verano Joven 2024’, una iniciativa que incluye numerosas propuestas de ocio, deporte, cultura y formación. La mayoría de las citas organizadas se desarrollarán durante los próximos dos meses y medio, aunque algunas ya están en marcha, como es el caso de varios cursos que se están impartiendo en base al convenio entre el área de Juventud y la Cámara de Comercio de Linares, así como otras acciones nuevas. Precisamente, en el ámbito formativo, el próximo día 24 comenzará un curso intensivo de inglés de nivel B1 y B2, y más adelante se iniciarán unas clases de yoga gratuitas, los martes y jueves de 11:00 a 12:00, cuyas inscripciones se podrán realizar a través del correo electrónico juventud@aytolinares.es.

En el apartado de actividades deportivas, el concejal ha enumerado diferentes propuestas, como un torneo de voleibol de 2×2 que tendrá lugar los días 18 y 19 de agosto en el campo anexo de Linarejos; la IV Ruta Minera MTB ‘David Lara’, prevista para el 7 de julio con salida a las 7:30 horas desde la Glorieta de América; el IV Torneo de Bolos, que será el 2 de agosto y tendrá dos categorías por edades; un campeonato nocturno de fútbol 7 para las jornadas del 26 y 27 de julio; un torneo de baloncesto de 3×3, el 21 de julio, en el Pabellón Andalucía, o el I Open de Ajedrez ‘Juan Vargas’, principal novedad, que se celebrará en el Auditorio de la Casa de la Juventud, el 21 de julio, con partidas rápidas de diez minutos.

En el terreno cultural, Martín de la Torre ha señalado que el ‘Verano Joven 2024’ contará de nuevo con el programa de Cine Joven, que ofrecerá una cartelera con películas de temática variada: ‘Cualquiera menos tú’, ‘El reino del planeta de los simios’, ‘Tarot’, ‘Menudas piezas’ y ‘Vigilantes’. Las proyecciones serán en Cines Bowling, todos los martes del próximo mes de julio, a partir de las 21:30 horas, y con un coste simbólico de un euro cuya recaudación irá destinada a las acciones sociales que se decidan en la Comisión Informativa de Juventud.

“Tenemos un programa de Verano Joven bastante extenso y este año es cierto que la novedad es que hemos podido trabajar con tiempo. El año pasado, cuando comencé como concejal de Juventud, me encontré con que no había absolutamente nada preparado de la programación del Verano Joven y eso conlleva hacer las cosas rápidas y que el costo sea mayor. Este año tenemos 17 actividades, un programa extenso y ambicioso, que ronda los 5.000 euros de presupuesto, y el año pasado, por prisas y por un trabajo que no se dejó hecho, conllevó gastarnos alrededor de 10.000 euros para la mitad de las actividades”, ha señalado Martín de la Torre, al tiempo que ha puesto en valor la importancia de gestionar el dinero público de forma responsable y más eficiente, agradeciendo además al personal técnico de su área.

Orgullo LGTBI

Además de la programación del ‘Verano Joven’, el concejal de Juventud ha anunciado que el próximo 29 de junio, a las 21:00 horas, tendrá lugar en el Silo del Cereal una actividad con motivo del Día del Orgullo LGTBI.