El presidente de Nuevas Generaciones del Partido Popular de Linares, Martín de la Torre ha detallado la importancia de que los jóvenes de nuestra ciudad acudan a su cita con las urnas el próximo domingo 9 de junio: “Los jóvenes de Linares deben ser conscientes de la importancia de estas elecciones europeas, nos jugamos mucho ya que más del 70 por ciento de las ayudas que llegan a nuestro país vienen destinadas desde Europa”.

Es por ello que, De la Torre destaca: “El proyecto del Partido Popular es el único capaz de ilusionar a nuestra juventud, ya que en su paquete de medidas incluye una importante rebaja fiscal para posibilitar a los jóvenes tener acceso a su primera vivienda y que de este modo puedan independizarse con las condiciones más óptimas. El programa de Alberto Núñez Feijóo exime del pago de impuestos a los jóvenes para que puedan dedicar ese ahorro al acceso a una vivienda o continuar su formación y para ello se pretende bonificar la cuota tributaria hasta los primeros 30.000 euros pudiéndose beneficiar de esta medida, los jóvenes con edades comprendidas entre los 18 y 34 años, los cuales podrán ver incentivada tanto la educación superior como la Formación Profesional gracias a esta importante medida fiscal del Partido Popular”.

El presidente de NNGG muestra el compromiso del Partido Popular con los jóvenes: “Frente al abandono que sufrimos por parte del Gobierno de Pedro Sánchez y sus continuas concesiones a quienes quieren dividirnos. Desde el Partido Popular tenemos propuestas reales con el objetivo de devolver la ilusión y confianza en la institución europea. No debemos permitir que tanto Sánchez como sus socios de Gobierno tapen una realidad que muy a nuestro pesar vivimos los jóvenes: “Somos el primer país de Europa en paro juvenil y lideramos la tasa de desempleo, es por ello que los jóvenes no podemos consentir más engaños y falsas promesas por parte del PSOE siendo ahora cuando tenemos la oportunidad con nuestro voto este próximo domingo, de decirle a Pedro Sánchez y su Gobierno del paro y la desilusión, que no va a continuar destinando las ayudas que necesitamos los jóvenes para comenzar nuestro proyecto de vida a quienes pretenden levantar muros y dividir España”.

Martín de la Torre ha concluido destacando que: “Estamos ante el proyecto más ambicioso en nuestra historia en materia de juventud y para llevarlo a cabo el Partido Popular apostará por implicar a las instituciones europeas a través del Fondo de Garantía Juvenil, con el que impulsaremos un bono formación, incentivos para la conversión de contratos indefinidos y la bonificación en las cuotas a la Seguridad Social con el objetivo de captar al talento joven que ha tenido que salir fuera de España a causa de las políticas de desempleo y decepción del PSOE de Pedro Sánchez”.