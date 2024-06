El portavoz del Partido Popular de Linares, Enrique Mendoza, ha mostrado su incredulidad ante lo ocurrido en el pleno extraordinario que se ha celebrado esta mañana: “El PSOE de Javier Perales ha vuelto a dar la espalda a Linares con su voto negativo al Plan de Pago a Proveedores, algo que no podemos comprender dado que afecta a los linarenses de forma directa”.

Mendoza ha recordado que: “Las pequeñas y medianas empresas dependen en gran medida de los pagos por los servicios que prestan a la administración local y la falta de esta liquidez puede llevar a estas PYMES a tener dificultades financieras e incluso imposibilitarles a realizar los habituales pagos a sus empleados y respectivos proveedores”.

Además, el coordinador local ha destacado que: “Este plan de pago es esencial para garantizar la continuidad del suministro y los servicios que benefician a nuestra ciudad, por lo que el voto en contra de los socialistas es un voto en contra del desarrollo y bienestar Linares, algo que no nos sorprende ya que estamos comprobando como la oposición del PSOE se basa en poner constantes trabas y piedras en el desarrollo de nuestra ciudad”.

Por otra parte, Enrique Mendoza ha puesto en relieve, que el Partido Socialista no ha apoyado la aprobación del Plan estratégico, lo que supone una condición indispensable para poder otorgar la subvención a Arconatura: “Este es otro ejemplo más de que el PSOE que dirigen Javier Perales y Paco Reyes vuelve a ponerse en contra de Linares, algo que no podemos entender ya que el pasado mes de julio del año 2022 era la propia asociación Arconatura la que agradecía públicamente el apoyo y ayuda económica recibida por parte del PSOE cuando estos gobernaban la ciudad, por lo que no podemos entender como ahora y desde la oposición se oponen a apoyar esta aprobación lo cual es un requisito indispensable para recibir esta subvención”. Es por ello que, desde el Partido Popular solo nos cabe pensar que esto una nueva pataleta de los socialistas quienes no aceptan la voluntad de la ciudadanía manifestada en las urnas y que les colocó en la oposición y por ello se dedican una y otra vez a torpedear las iniciativas y proyectos que está llevando a cabo el Gobierno del Partido Popular en beneficio de los linarenses”.

De este modo, Mendoza ha recordado al PSOE de Perales que: “Deberían aceptar de una vez por todas el lugar en la oposición donde les han colocado los linarenses y dedicarse a trabajar por nuestra ciudad en lugar de paralizar su avance y desarrollo. Las urnas son la evaluación que nos realiza la ciudadanía y el proyecto decadente de Javier Perales los colocó en la oposición algo que parecen no aceptar un año después”.

Enrique Mendoza ha puesto en valor el proyecto de ciudad que esta llevando a cabo el Partido Popular: “Los linarenses pueden estar tranquilos ya que no vamos a permitir la paralización a la que pretenden someternos tanto Javier Perales como su equipo de concejales. Es por ello, que desde el Partido Popular anunciamos que vamos a continuar trabajando por el bienestar de Linares, sin perder un solo segundo en las negativas de los socialistas y con el respaldo que nos concedieron los linarenses hace un año en las pasadas elecciones municipales. Somos muy conscientes de nuestra responsabilidad y la vamos a ejercer de la mano de la ciudadanía, con su respaldo y apoyo para construir la ciudad solvente, eficiente y prospera que todos merecemos”.