Los chefs que se están dando cita en The World’s 50 Best Restaurants, entre los que se encuentran los mejores del mundo, han degustado los aceites de oliva virgen extra “Jaén Selección” 2024, que han estado presentes en la cena que la organización de este importante evento gastronómico ha ofrecido a los cocineros asistentes al mismo en la ciudad estadounidense de Las Vegas.

En este acto, la Diputación de Jaén ha contado con un mostrador para exponer los ocho AOVE Jaén Selección -Oro Bailén Picual, OliBaeza, Puerta de las Villas, Esencial Olive, Azorla, Tierras de Canena, Jabalcuz Premium y el ecológico Melgarejo– de los que se han ofrecido degustaciones a los chefs asistentes, a los que también se ha informado sobre las características de los mismos y sobre la oferta gastronómica de la provincia de Jaén.

Hasta Las Vegas se ha desplazado para tomar parte en esta acción promocional el diputado de Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano, juntos a responsables de algunas de las marcas oleícolas que cuentan este año con el distintos Jaén Selección –como Oro Bailén, Puerta de Las Villas, Oleícola San Francisco y Tierras de Canena–, que han mantenido encuentros a lo largo de esta cena con prestigiosos cocineros a nivel internacional, como José Andrés, Mauro Colagreco o Kyumin Hahn, del restaurante Kadeau, de Copenhague, entre otros.

Esta cena ha sido una de las actividades programadas en el marco de The World’s 50 Best Restaurants, en las que se están promocionando los Jaén Selección 2024. Así, estos AOVE no sólo han estado presentes en la cena de bienvenida de este evento o en la cena de cocineros, a los que se ha entregado material promocional de estos AOVE y una botella de 100 ml de aceite jiennense. También hoy miércoles, 5 de junio, los Jaén Selección se ofrecerán para su degustación a los cocineros, periodistas y expertos gastronómicos que se darán cita a partir de las 20.30 horas –hora estadounidense– en la gala en la que se conocerán los nombres de los restaurantes que conformarán la lista de los 50 mejores del mundo.