El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, pidió hoy el voto en Linares para el PSOE en las elecciones europeas del 9 de junio para revalidar la apuesta por una política industrial basada en la innovación y las nuevas tecnologías. “Debemos apostar y apoyar este tipo de economía. Es el momento de que los jóvenes vean proyectos políticos que crean nuevas oportunidades laborales, generando además raíces en un territorio como éste, como la provincia de Jaén, que necesita claramente reindustrialización y una industria de este tipo con mucho valor añadido. Es lo que debería hacer la Junta de Andalucía y no hace, pero esto es lo que el PSOE defiende y por lo que pedimos el voto el 9 de junio”, recalcó en Linares, donde visitó la empresa Meltio Sicnova, a la que puso de ejemplo.

El responsable socialista indicó que esta firma “es una demostración palpable de lo que debe hacer Andalucía”, que es “avanzar en desarrollo industrial ligado a la innovación, la tecnología y la creatividad”. “Son sectores donde podemos crecer mucho, apoyados en nuestras Universidades y parques tecnológicos”, abundó.

En este sentido, explicó que la salida de la crisis de la pandemia “ha supuesto una gran oportunidad para que la recuperación económica vaya de la mano de nuevos sectores de actividad industrial, con empresas florecientes, con mucha capacidad y muy competitivas”. “Esto hay que consolidarlo apostando por esa forma de entender la nueva economía, con apoyo a las empresas por parte de las administraciones. El Gobierno de España lo está demostrando en Jaén, con esa apuesta muy clara por el sector de la defensa”, valoró.

Espadas consideró que “es imprescindible que la Junta de Andalucía no se quede esperando lo que le llega de otras administraciones, sino que ponga de su parte”. Añadió que “es absolutamente llamativo que la Junta sea de una de las administraciones que menos está siendo capaz de atraer e invertir en innovación y desarrollo”. “El gobierno de Moreno Bonilla no cree que la Junta deba tener ningún papel de apoyo, aliciente o incentivo para empresas, start-ups e I+D+i. Con presupuesto propio no hay ningún tipo de política autonómica al respecto”, criticó a la Junta. Añadió la importancia de tener capacidad de preparar y captar proyectos, en alianza con las empresas y con fondos europeos, algo que “sí están haciendo otros gobiernos autonómicos que sí se lo creen”.

Por su parte, el secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, abundó en que “es triste que la Junta de Andalucía, que es quien tiene las competencias y los recursos, no sea capaz de ejecutarlos y gastarlos”, ya que el Gobierno de Juanma Moreno ha tenido que devolver 700 millones de euros “por su incapacidad para gestionar los recursos”. Comparó con la Diputación Provincial de Jaén, que sin tener esas competencias, ha puesto encima de la mesa 33,6 millones de euros para ayudar a 95 empresas a crear cerca de 2.500 empleos con el Plan de Empleo Intensivo, una de ellas precisamente la que han visitado hoy en Linares.

Reyes afirmó que en la provincia de Jaén “nos sentimos especialmente orgullosos” de Meltio Sicnova, que además acaba de recibir un reconocimiento como la mejor pequeña y mediana empresa de España. “Han puesto a la provincia de Jaén en el mapa y han demostrado que Jaén es territorio de oportunidades”, agregó antes de recordar que esta empresa ha sido receptora de un contrato de 82 millones de euros que también supone “un reconocimiento” por parte del Gobierno de España. Añadió que también “es ejemplo de la capacidad que tienen los recursos humanos en la provincia de Jaén, jóvenes que se han formado en la Universidad de Jaén y que han visto que Jaén es un espacio de oportunidades”.