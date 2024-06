La portavoz del Partido Popular de Linares, Susana Ferrer, ha valorado los puntos para el próximo pleno extraordinario convocado a petición del PSOE: “Queremos que los linarenses conozcan la verdad sobre dichos puntos presentados por los socialistas y que cuanto menos nos parecen curiosos ya que en algunos estamos trabajando desde el Gobierno municipal y los otros carecen completamente de lógica”. En primer lugar, destaca Ferrer: “El punto por el cual se solicita el cambio de aportación que realiza la Diputación de Jaén al Parque de Bomberos de Linares y que los socialistas piden sea destinada a la construcción de una pista de atletismo, algo incomprensible y que nos hace pensar que el PSOE desconoce que esa cuantía a la que la Diputación está obligada a dotar es el pago al servicio, que este parque presta a 9 municipios de la provincia. Gracias a esta labor se salvan muchas vidas, por lo que queremos pensar que los socialistas desconocen este asunto ya que de otro modo sería impensable esta petición tan descabellada. Es por ello, que le proponemos a la Diputación de Jaén que conceda una partida económica extra para la Pista de Atletismo en lugar de quitársela a servicios vitales para la ciudadanía y como ejemplo ponemos a la Junta de Andalucía que concedió 9 millones de euros extras para la remodelación del Campo Municipal del Linarejos. Aunque la ciudadanía puede estar tranquila ya que en un futuro nuestra ciudad contará con un complejo deportivo gracias al trabajo del Partido Popular”.

Continuando en esta línea, Ferrer ha desgranado el resto de puntos en el orden del día continuando por la aprobación de un Plan de Empleo: “Recordamos al PSOE que ya hay una partida presupuestaria recogida en los Presupuestos municipales para un Plan de Empleo y por cierto con las aportaciones de otros grupos políticos en este caso la de Izquierda Unida, ya que en nuestra línea de trabajo esta la de llegar al consenso. Nosotros no hablamos por hablar para después no cumplir los compromisos, algo a lo que nos tienen acostumbrados los socialistas de Linares y como ejemplo están los planes locales de empleo del anterior Gobierno de Javier Perales que nunca fueron capaces de ejecutar, teniéndose que acoger a los de la Junta de Andalucía”.

En cuanto al tercer punto, la redacción de un proyecto de rehabilitación en la conducción del agua de Rio Grande, la portavoz local recuerda que: “Cuando en el año 2009 nuestra ciudad sufrió una intensa riada que ocasionó graves daños, no fue hasta el 2019 cuando se comenzó con este proyecto buscando su viabilidad y trabajando por parte del Partido Popular en un anteproyecto y una memoria valorada buscando la financiación para poderlo llevar a cabo. Por ello no entendemos que después de tantos años sin preocuparse, venga ahora el Partido Socialista a preguntar por ello, pues desde el PP de Linares les decimos que no se preocupen porque nosotros sí que nos hemos puesto a trabajar desde el primer minuto tanto en este como otros muchos proyectos de desarrollo para nuestra ciudad.”

Susana Ferrer aclara el último punto en el orden del día, la aprobación del Reglamento Orgánico Municipal: “No hay nada que aprobar ya que en el año 2013 se aprobó bajo un Gobierno socialista, por lo que no entendemos que durante todos estos años se hayan sentido muy cómodos con este reglamento e incluso estaban muy satisfechos, pero ahora que no gobiernan la ciudad le ponen pegas, debe ser que tienen problemas con las asistencias a los Plenos por parte del PSOE algo que por otra parte es evidente y pueden comprobar todos los linarenses y por ello pretenden modificar este reglamento a su antojo. Pues bien, desde el Partido Popular de Linares le recordamos a los socialistas de Perales que la asistencia a los plenos es una obligación por parte de los concejales, es más, cobran una cuantía económica por ello y lo más lógico es que estos corporativos asistan a su cita plenaria”. Además, Ferrer ha matizado las declaraciones de Javier Perales en rueda de prensa, en las que hacía referencia al pleno de los Presupuestos en el que se aprobaron con la ausencia de un concejal enfermo y hospitalizado: “Esto es completamente falso, ya estaban todos los corporativos a excepción de los concejales socialistas que no asistieron. Es por este motivo que consideramos deberían darle una vuelta al asunto ya que quizás el problema no este en el ROM sino en su falta de responsabilidad”.

La Portavoz de los populares concluye, solicitando al PSOE de Linares que: “Acepten de una vez por todas, que los linarenses quisieron que nuestra ciudad fuera gobernada por el Partido Popular y por ello nos otorgaron su confianza en las urnas, Por ello aconsejamos al PSOE de Javier Perales y Paco Reyes que se ponga a trabajar en propuestas serias en lugar de torpedear a Linares y hacernos perder el tiempo en sin sentidos como estos”.