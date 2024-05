El teniente de alcalde Raúl Caro-Accino ha informado a la ciudadanía de que el próximo martes, 4 de junio, se celebrará un pleno extraordinario del Ayuntamiento de Linares que ha sido convocado a petición del grupo municipal del PSOE con cuatro puntos en el orden día. Dicha sesión está prevista para las ocho de la mañana, en el Salón de Plenos de la Estación de Madrid, con los siguientes asuntos a tratar: aprobación del cambio de la aportación de la Diputación Provincial por el concepto de SPEIS a la pista de atletismo mediante transferencia de capital; aprobación de un Plan de Empleo Local; redacción del proyecto de rehabilitación de la conducción de aguas de Río Grande y aprobación del Reglamento Orgánico Municipal.

El edil ha cuestionado los puntos del orden del día planteados por el PSOE para este pleno puesto que ya están incluidos en la gestión del equipo de Gobierno municipal, al tiempo que ha pedido al grupo socialista que trabaje y haga propuestas en las comisiones informativas correspondientes. Con respecto al primer asunto, Caro-Accino ha señalado que “el Ayuntamiento recibe dinero de la Diputación para que tengamos un parque de bomberos digno, con todos los servicios, para atender a Linares y otras nueve poblaciones”, rechazando así el planteamiento del PSOE de destinar esos recursos para la pista de atletismo. El teniente de alcalde ha manifestado que el equipo de Gobierno no entiende la propuesta porque los presupuestos municipales del 2024 ya incluyen una partida para las primeras expropiaciones que hay que hacer para dichas instalaciones deportivas. “No entendemos qué es lo que quieren”, ha señalado.

En referencia al punto ‘Aprobación de un Plan de Empleo Local’, Raúl Caro-Accino ha manifestado que ya hay una partida presupuestaria para ese fin: “Este equipo de Gobierno recogió además una propuesta de IU para hacer un plan de contrataciones sobre todo para autónomos”. Sobre el tercer punto del orden del día, el teniente de alcalde ha apuntado que el Gobierno municipal ya ha hecho el anteproyecto y el plan de viabilidad para la reactivación de la presa de El Centenillo, encontrándose en fase de búsqueda de financiación, algo que ya conoce la oposición. Y en lo que respecta al punto ‘Aprobación del Reglamento Orgánico Municipal’, el edil ha afirmado que desde el año 2013 el Ayuntamiento de Linares ya dispone de un Reglamento que fue aprobado con el PSOE gobernando: “Quizás no les gusta ese ROM porque como no gobiernan ya no les conviene y quieren poner uno que les venga mejor”, ha dicho.

Para finalizar, Raúl Caro-Accino ha lamentado: “Dudamos mucho que tengan ganas de trabajar. Quieren la foto del martes para decir lo que trabajan por la ciudad, pero no es cierto. Si trabajasen por la ciudad, vendrían a las comisiones y harían propuestas, pero vienen a convocar un pleno extraordinario porque creen que ese día van a tener una foto. Nos encargaremos de desmontarles cada uno de estos puntos sin sentido que llevan al pleno del martes”.