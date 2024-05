Ante la nota de prensa realizada por el sindicato Comisiones Obreras en la que se achaca al concejal-delegado de Función Pública del Ayuntamiento de Linares, Enrique Mendoza, “falta de interés hacia la convocatoria de una Mesa General de Negociación para abordar temas transcendentales que afectan al conjunto de sus empleadas y empleados públicos”, el citado edil muestra su perplejidad, ya que, aseguran, la Mesa General de Negociación estaba prevista para el pasado 10 de mayo, viernes, y la única razón por la que no se celebró, según el ayuntamiento, ese día fue porque, al tener conocimiento Comisiones Obreras de que se iba a convocar para ese día 10, una delegada sindical de CCOO llamó por teléfono al concejal de Función Pública para pedirle que no la convocara ese día porque ella no podría asistir, a lo que Mendoza accedió.

Igualmente, y respecto a la nota de prensa del PSOE en que califican de “inaceptable” y manifiestan que “la falta de convocatoria de la Mesa General de Negociación no solo muestra una falta de respeto hacia los empleados y empleadas públicas, sino que también refleja una dejadez preocupante en la gestión de asuntos críticos para el funcionamiento del Ayuntamiento y del bienestar de sus trabajadores”, el concejal de Función Pública, Enrique Mendoza, recuerda que “el tema de las horas extraordinarias viene de lejos, concretamente, no han sido actualizadas desde 2017, no haciendo nada el PSOE y concretamente Javier Perales durante los 11 meses que ocupó el sillón de alcalde y la delegación de Función Pública”. “Llama la atención que quien estuvo 11 meses no hiciera nada para arreglar este tema y ahora critique lo que él mismo pudo solucionar y no hizo, pero que no se preocupe, este equipo de Gobierno intentará solucionar el tema”, señala Enrique Mendoza

El concejal-delegado de Función Pública quiere manifestar también que “a diferencia de CCOO, quien parece que está más ocupado de hacer ruido que de intentar alcanzar acuerdos sobre el tema de las horas extraordinarias, los sindicatos UGT, USPLB y CSIF han solicitado varias reuniones conmigo, poniendo sobre la mesa propuestas y reivindicando las demandas de los trabajadores públicos, no solo solicitando que se lleven temas a la Mesa General de Negociación, sino proponiendo soluciones que este equipo de Gobierno está estudiando”. “Como bien dice la nota de prensa conjunta de UGT, CSIF y USPLB, la razón de no haberse celebrado la Mesa General de Negociación en las últimas semanas no es imputable a mí, sino a la indisponibilidad de agenda de algunos miembros de la Mesa”, indica el concejal.

La Mesa General de Negociación se celebrará la próxima semana, en la cual se abordarán importantes temas que afectan al personal del Ayuntamiento, si bien el concejal de Función Pública manifiesta que “lo que debería hacerse en una Mesa General de Negociación es eso, negociar, y con esa premisa estamos trabajando desde hace meses para poder llevar una propuesta seria y responsable”. “Lamento profundamente que CCOO y PSOE se ocupen más del ruido que de lo importante, y en lo importante se está trabajando con quien de verdad hace propuestas concretas”, añade el edil.