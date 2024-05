El presidente provincial del Partido Popular de Jaén, Erik Domínguez, la secretaria general, Elena González, y la secretaria general del PSOE de Linares y alcaldesa de la ciudad, Auxi del Olmo, han participado hoy en el inicio de campaña del PP en la provincia. Un acto celebrado en Linares, “con el olivar como protagonista porque somos el partido del campo, el partido del olivar, y siempre vamos a defenderlo en todas las instituciones”, ha dicho González. “El PSOE pretende condenar a muerte a nuestro mundo rural, a nuestra agricultura y nuestra ganadería, y por eso el PP lo defenderá en todas las instituciones, sobre todo en Europa donde su política agraria es definitiva para nuestro futuro”, ha aseverado.

La secretaria de los populares linarenses ha destacado el valor que el PP le da a cada uno de los municipios de la provincia, “porque todos son importantes para el Partido Popular”. De ahí que el inicio de campaña se haya celebrado fuera de la capital y en un olivar porque “queremos escenificar nuestros valores, que la gente visualice que solo hay un partido que es la respuesta a los problemas del mundo rural y de nuestro campo, y ese es el Partido Popular”.

Por último, el presidente provincial, Erik Domínguez ha defendido que el próximo 9 de junio puede ser el inicio del cambio en España, frenando a un presidente “al que nada le importamos los españoles y nuestros problemas”. El Gobierno se está forrando a costa de los españoles, y las clases medias españolas “dedicamos más de la mitad del sueldo a los impuestos de Sánchez”. Los datos revelan “el encarecimiento de la vida desde que gobierna Sánchez”, ha asegurado Domínguez, de forma que “los españoles pagamos 63.000 millones de euros más que antes de llegar Sánchez a La Moncloa”.

El Gobierno ha creado o subido 69 impuestos, la presión fiscal en España ha aumentado 3,6 puntos de PIB desde 2018 y España es el tercer país europeo en el que más ha aumentado la presión fiscal. “Las familias no llegan a final de mes por la voracidad recaudatoria de la izquierda que necesita financiar a nuestra costa el Gobierno más caro de la historia; sobredimensionado, cautivo de los independentistas y que vuela en Falcon”.

Sánchez tiene muchos favores que pagar y muchas personas de su entorno que colocar, “de ahí su afán por colonizar todas las instituciones, incluida Europa y por eso el 9J los españoles tienen en su mano la respuesta al desvarío de Sánchez”, ha asegurado el dirigente popular. Las propuestas del PP pasan por bajar de forma inmediata del IRPF y la cuota de autónomos, que el Gobierno reduzca el IVA de la electricidad, la carne, el pescado y las conservas, usar los fondos europeos para reducir la sobrecarga fiscal y hacer frente al encarecimiento de precios para empresas y familias, e impulsar una Reforma del Sistema Fiscal Europeo para incentivar la inversión, el empleo y el crecimiento económico.

En resumen, la campaña del PP de Jaén estará en los 97 pueblos y sus ELAS, a explicar nuestro programa electoral para Europa, “y no vamos a entrar en lo que otros partidos quieren que es embarrar la política porque no tienen otra cosa que ofrecer”, ha aseverado Domínguez. España se enfrenta a unas elecciones muy importantes porque el 70% de las políticas europeas afectan al día a día de los ciudadanos, de los jiennenses y “vamos a estar en todos los pueblos, calle a calle, en cada rincón para trasladar nuestro mensaje propositivo, que además es representado por Carmen Crespo que conoce como nadie nuestra agricultura y nuestra ganadería, que ha defendido al olivar jiennense como nadie frente a las pérdidas de la PAC del PSOE”. Y eso se hará en todos los municipios por igual, “porque para nosotros no hay municipios grandes o pequeños, y los defenderemos siempre a todos”, ha concluido.