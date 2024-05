El secretario general del PSOE de Linares, Javier Perales, ha expresado su total apoyo a las reivindicaciones de los sindicatos en el Ayuntamiento de Linares, y ha manifestado su descontento con el equipo de gobierno del Partido Popular por su, dicen, «falta de compromiso y acción en la convocatoria de la Mesa General de Negociación».

El pasado 7 de marzo de 2024, el PSOE, en colaboración con Izquierda Unida, firmó una petición para la realización de una Mesa General de Negociación para abordar temas trascendentales que

afectan al conjunto de las empleadas y empleados públicos del Ayuntamiento. Durante el pleno ordinario del Ayuntamiento de Linares del 18 de abril de 2024, Javier Perales preguntó al concejal del PP, Enrique Mendoza, sobre la fecha de realización de dicha mesa negociadora, ya que aún no se había convocado y los plazos establecidos ya se habían sobrepasado. Mendoza respondió entonces que la mesa se celebraría «muy pronto» y que esperaba que fuera la semana siguiente. Sin embargo, a día de hoy, 18 de mayo, aún no se ha llevado a cabo. CCOO ha denunciado públicamente la «falta de interés mostrada por el concejal del PP y presidente de la Mesa General de Negociación, Enrique Mendoza», quien, aseguran, «ha desoído repetidamente las peticiones de convocatoria para resolver cuestiones pendientes desde la última reunión del 6 de febrero de 2024». Entre los temas no resueltos se encuentran la actualización de las horas extraordinarias, la igualdad en los complementos específicos para un grupo de empleados, y la constitución de la Comisión para la elaboración del Plan de Igualdad, obligatorio según la legislación vigente.

Javier Perales ha declarado: «La actitud del equipo de gobierno del PP, y en particular del concejal Enrique Mendoza, es inaceptable. La falta de convocatoria de la Mesa General de Negociación no solo muestra una falta de respeto hacia las empleadas y empleados públicos, sino que también refleja una dejadez preocupante en la gestión de asuntos críticos para el funcionamiento del Ayuntamiento y el bienestar de sus trabajadores. Desde el PSOE de Linares apoyamos firmemente las reivindicaciones de CCOO y exigimos al Ayuntamiento que convoque de inmediato la mesa negociadora para resolver todas estas cuestiones pendientes.»