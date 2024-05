Linares celebrará mercadillo nocturno, en esta edición, los viernes 14 de junio, 12 de julio y 9 de agosto, de 20:00 horas a 00:00 horas, en el Paseo de Linarejos. Así ha quedado establecido tras la reciente asamblea llevada a cabo con vendedores ambulantes en la que se aprobó poner en marcha de nuevo esta actividad comercial. En esa línea, se han mantenido reuniones técnicas entre varias áreas municipales, como Consumo, Servicios, Policía Local e Infraestructuras, a fin de diseñar el dispositivo especial en lo que respecta a organización, desarrollo y seguridad.

Según ha informado el concejal-delegado de Consumo, Antonio Luis Hervás, el horario de venta al público será desde las ocho de la tarde hasta las doce de la noche, de tal manera que el montaje de los puestos comenzará a partir de las seis de la tarde hasta las ocho, mientras que el desmontaje no podrá iniciarse antes de las once de la noche. Con el propósito de garantizar la seguridad y conservación de la zona donde se celebrará el mercadillo, se contará con medidas especiales, por lo que los puestos no podrán ocupar ni invadir en ningún caso los jardines laterales del Paseo de Linarejos.

Además, para facilitar la movilidad de las personas, se dispondrá de servicios especiales de transporte público durante las jornadas de venta a fin de poder conectar los diferentes barrios de la ciudad con el mercadillo nocturno.

Mañana, mercadillo de 12 horas

Desde la Concejalía de Salud y Consumo se informa a la ciudadanía de que mañana, viernes, se celebrará el mercadillo durante doce horas de manera ininterrumpida, de 9:00 a 21:00, en su emplazamiento habitual, el Parque Multiusos del Pisar.