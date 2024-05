La Universidad de Jaén participó los pasados 18 y 19 de abril en el prestigioso evento ‘Leader Series Higher Education’, celebrado en la sede de Google en Londres. Este evento, centrado en el liderazgo estratégico y la transformación digital en instituciones de educación superior, reunió a destacados líderes del sector y altos ejecutivos de Google con el objetivo de explorar las tendencias emergentes y fomentar la innovación en el ámbito educativo.

La Universidad de Jaén fue una de las pocas instituciones de educación superior de todo el mundo seleccionada para exponer sus buenas prácticas en este evento de renombre. Entre las universidades participantes destacan nombres de prestigio como Oxford, Sheffield, Cambridge, Ferrara y la Universidad de Jaén. Este exclusivo grupo de instituciones líderes fue elegido para compartir sus experiencias y estrategias innovadoras en la transformación digital de la educación superior.

Francisco Roca, Vicerrector de Formación Permanente, Tecnología Educativa e Innovación Docente, y Google Trainer, presentó la ponencia de la Universidad de Jaén titulada ‘Estrategia para la transformación de la universidad y su entorno social: Caso de éxito: Universidad de Jaén’. En esta ponencia, se destacó cómo la Universidad de Jaén ha integrado de manera integral las herramientas de Google en su estructura educativa y administrativa. En la misma enfatizó el uso extensivo de estas herramientas por parte del profesorado, el personal de administración y servicios, los estudiantes y los equipos de gobierno universitario. En este sentido, la inmersión total de estas herramientas en el día a día de la universidad ha permitido una transformación profunda en la forma en que se enseña, aprende y gestiona en la institución.

Además, se subrayó la importancia de extender este conocimiento a la sociedad a la que la Universidad de Jaén se debe. A través de programas de formación dirigidos a diferentes instituciones y colectivos, la universidad ha compartido su experiencia y ha contribuido a la mejora de la educación en la comunidad.

Por su parte, la líder de Educación Superior de Google en Europa, Oriente Medio y África, Eleonora Simeone, reconoció el impacto significativo de estas iniciativas y seleccionó específicamente a la Universidad de Jaén para extender sus acciones al resto de Europa.

El evento también contó con la participación de destacados ponentes de Google, cuyas ponencias brindaron valiosos conocimientos e insights sobre las tendencias y tecnologías emergentes en el ámbito educativo, tales como: Kevin Kells, como Global Managing Director de Google for Education, que aportó una perspectiva global sobre el papel de la tecnología en la transformación de la educación superior, compartiendo casos de éxito y estrategias innovadoras implementadas en diferentes regiones del mundo; Akshay Kirtikar, en su rol como Senior Product Manager de Google Workspace for Education, que ofreció una visión detallada sobre las últimas actualizaciones y funcionalidades de Google Workspace, destacando cómo estas herramientas pueden potenciar la colaboración y la productividad en entornos educativos; Brit Mennuti, como gerente de producto de Google for Education e Inteligencia Artificial, que exploró el impacto de la inteligencia artificial en la educación superior, presentando casos de uso innovadores y discutiendo el potencial transformador de esta tecnología en el ámbito académico; Eleonora Simeone, responsable de Google for Education de EMEA, que desempeñó un papel fundamental en la selección de la Universidad de Jaén como caso de éxito, destacando la relevancia y el impacto de las iniciativas de transformación digital implementadas en esta institución.

Francisco Roca indica que la Universidad de Jaén se enorgullece de haber sido seleccionada para compartir sus experiencias y buenas prácticas en un evento de esta magnitud. “Esta oportunidad no solo valida el compromiso de la Universidad de Jaén con la innovación y la excelencia educativa, sino que también resalta el impacto positivo que estas iniciativas pueden tener en la sociedad en su conjunto”.

Google Workspace, la suite de productividad más popular del mundo con más de 3.000 millones de usuarios, ha desempeñado un papel fundamental en el proceso de transformación digital de la Universidad de Jaén, permitiéndole ofrecer una experiencia educativa más innovadora y centrada en el estudiante. En este sentido, la Universidad de Jaén agradece a Google y a todos los participantes del evento por esta invaluable oportunidad de colaboración y aprendizaje conjunto. “Estamos emocionados por seguir avanzando en nuestra misión de impulsar la excelencia educativa y contribuir al desarrollo de una sociedad más innovadora y equitativa”, indica Francisco Roca.