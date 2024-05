El Tecnigen Linares cae ante Son Cladera (2-4) y se jugará la permanencia el próximo domingo a domiclio frente al campeón de liga, UCAM Cartagena.

La permanencia en la Liga Iberdrola se complica para el Tecnigen Linares. La derrota ante Son Cladera nos deja en una situación muy comprometida ya que, además, nuestro rival en la lucha por eludir el descenso, el Tramuntana Figueres, endosó un 0-4 a Girbau Vic. En estos momentos, y a falta de una jornada, ambos equipos llegan empatados a 13 puntos, aunque con el average particular favoreciendo a nuestro equipo, que es lo que en caso de empate, rompe esta situación habitualmente.

La derrota ante Son Cladera ha sido dolorosa, pero toca reponerse, ya que en tres días, nos jugamos la vida. Debemos visitar al campeón de liga, pero es que nuestras rivales reciben al subcampeón. Es cierto que, con los deberes hechos, ambos equipos (UCAM y Museo de la Almendra) podrían contar con bajas considerables, si bien, ninguno de los dos va a regalar nada. Para mantener la categoría necesitamos, como mínimo, repetir el resultado que se de en el encuentro entre Tramuntana y las de Priego de Córdoba.

El partido ante las mallorquinas comenzó bien para las nuestras, ya que Roxana Istrate lograba vencer a Eugenia Sastre con un 3-0 que animaba a las nuestras. El segundo punto lo disputaban Andrea Benítez y Ainhoa Cristóbal, que aunque con problemas físicos, logró doblegar a nuestra jugadora (1-3). Con empate, llegaba el punto más decisivo del partido, que era el duelo entre nuestra jugadora asiática Yi-Ju Wang y la ucraniana Tetyana Bilenko. Dos veces se puso por delante nuestra jugadora, pero en el decisivo quinto juego, la jugadora de Son Cladera logró llevarse el punto para el lado mallorquín, poniendo el 1-2 en el marcador. En ese momento, el Tecnigen Linares, siendo realista, perdía la esperanza de sumar un triunfo, pero aspiraba a lograr un empate.

Las baleares eran conscientes de ello y decidieron no forzar a Ainhoa ante Roxana Istrate. Con un punto, Son Cladera aseguraba su presencia en Europa la próxima temporada, por lo que no necesitaban forzar la máquina. Con 2-2 se llegaba al quinto punto. Wang ante Sastre. O lo que es lo mismo; una asiática frente a una española. Sobre el papel, la favorita era nuestra jugadora, pero Eugenia Sastre quiso demostrar que en España también hay grandes jugadoras y logró vencer a Wang 1-3. Es cierto que nuestra palista tuvo poco tiempo de descanso tras el duro enfrentamiento ante la ucraniana, pero no debemos negar que Sastre fue mejor y con más serenidad, logró el punto con justicia.

Las baleares vencían 2-3 y quedaba el duelo entre nuestra canterana Andrea Benítez y la ucraniana Bilenko. Nuestra joven jugadora lo intentó todo, pero era imposible vencer a una jugadora que tiene un altísimo porcentaje de triunfos. Con esto, el Tecnigen Linares caía 2-4 y por la tarde conocía el triunfo de Tramuntana ante Vic.

Como decíamos en líneas superiores, el Tecnigen Linares necesita ante UCAM Cartagena repetir el resultado que haga Tramuntana ante el Museo de la Almendra Francisco Morales de Priego de Córdoba. Lo ideal sería vencer y no depender de nadie, pero si no fuese posible, nos quedaría la carta cordobesa. Se repite la historia pero con las cartas cambiadas. Hace dos temporadas, las de Priego necesitaban el triunfo del Tecnigen para meterse en la lucha por el título y clasificarse para Europa y ahora nosotros necesitamos que ellas lo den todo en la última jornada. No obstante, un triunfo en Cartagena de las nuestras sería la mejor receta en una temporada para olvidar.