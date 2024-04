La presidenta del Partido Popular de Linares, Mariola Aranda ha mostrado su sorpresa ante lo que considera «mentiras» vertidas por Paco Reyes y Javier Perales la pasada semana: “A pesar de tenernos acostumbrados, en esta ocasión han vuelto a engañar a los linarenses, precisamente el partido político que cuando gobernó en nuestra ciudad dejo un rastro de decadencia. Hablamos del PSOE de Paco Reyes, quien ni siquiera fue capaz de venir a Linares y dar la cara ante la ciudadanía en el peor momento de la ciudad. Justo todo lo contrario que Juanma Moreno quien siendo presidente de la Junta de Andalucía ha visitado Linares hasta en 7 ocasiones lo que dice mucho de quien está del lado de los linarenses y quien les da la espalda”, ha dicho.

Aranda, pone de relieve: “El daño que le causa a los socialistas comprobar que Juanma Moreno cumple su palabra con Linares y nuestra provincia, algo que el PSOE no ha hecho y por ello la ciudadanía les ha colocado en la oposición, concediendo su confianza en las urnas al Partido Popular”.

La presidenta local señala que: “Como parece ser que Paco Reyes no tiene memoria o es selectiva, desde el Partido Popular de Linares vamos a recordarle varias cosas, la primera es que tras la finalización del ramal ferroviario Linares-Vadollano que ha contado con una inversión de 22 millones de euros desde el Gobierno del Partido Popular, estamos trabajando para conectarlo con la línea Madrid-Cádiz para lo que se ha movilizado una inversión de 5,6 millones de euros, lo que fomentará el transporte de mercancías, algo que se llevara a cabo este año a pesar de las exigencias del Gobierno de España quienes una y otra vez han puesto impedimentos a este proyecto».

Del mismo modo, Mariola Aranda destaca el trabajo de los Gobiernos de Juanma Moreno y Auxi del Olmo para lograr la revitalización del Parque Empresarial de Santana: “Le recordamos a Paco Reyes que desde que en el año 2021 el ejecutivo andaluz cedió la gestión del parque, se han destinado 6,4 millones de euros a su revitalización, limpieza, obras de demolición y construcción de nuevas naves y un centro de empresas que ya esta en licitación y contará con un total de 3.300 metros cuadrados convirtiéndolo en el espacio sobre el que se cimiente la transformación definitiva del Parque Empresarial con el objetivo de convertirlo en un Parque Científico Tecnológico”. En este sentido, la presidenta local recuerda a Paco Reyes otra demanda histórica de los linarenses, la remodelación del Campo Municipal del Linarejos, para la cual el Gobierno de Juanma Moreno ha destinado 9,2 millones de euros y cuyas obras darán comienzo al término de la temporada deportiva”.

Del mismo modo, Aranda destaca la inversión de la Junta de Andalucía en el Hospital de San Agustín de Linares: “El Gobierno de Juanma Moreno no ha escatimado esfuerzos para mejorar nuestro hospital, destinando para ello 6 millones de euros, una dotación de 2 Millones de euros para las áreas de urgencias, pediatría y la UCI así como la adquisición de material sanitario y tecnológico que coloca a Linares a la vanguardia andaluza en el ámbito sanitario”.

Pero desde el Partido Popular de Linares dicen que van a seguir dándole «malas noticias», ironizan, a Paco Reyes: “Vamos a continuar trabajando por la ciudad y para ello impulsaremos proyectos de futuro dando respuesta a reivindicaciones históricas de la ciudadanía como la unificación de los 5 juzgados al edificio de la antigua Escuela Politécnica o las obras de la depuradora de aguas residuales que comenzarán en las próximas semanas, con una dotación de 6 millones de euros”

La presidenta de los populares de Linares destaca que: “Nos parece curioso que Paco Reyes pida planes de industrialización para Linares cuando a pesar de formar parte del Plan Linares Futuro, no se preocupó de que las medidas que se contemplaban en dicho plan se cumplieran, por ello y en el peor momento para Linares, tanto el presidente de la Diputación, Paco Reyes como la que por aquel entonces era presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz no pisaron la ciudad y tampoco dieron explicaciones a la ciudadanía”.

Mariola Aranda se pregunta: “Porque cada vez que viene Paco Reyes a Linares no le explica a los linarenses porque no apoyó ni el Estadio del Linarejos ni las pistas de atletismo, votando en contra de estos proyectos en todos los plenos de la diputación, al igual que nos gustaría preguntarle al señor Reyes porque no es tan reivindicativo con su jefe, Pedro Sánchez, ya que nuestra provincia esta sufriendo el desmantelamiento ferroviario y el aislamiento en los planes logísticos del Gobierno de España”.

En este sentido, la presidenta del PP de Linares asegura que “el pasado 10 de abril en el pleno del Senado, el Partido Popular presentó una moción en la que se instaba al Gobierno de España a revisar el mapa ferroviario andaluz y a ejecutar los proyectos e infraestructuras para mejorarlo, obteniendo como única respuesta del PSOE la abstención que sirve como silencio cómplice de Pedro Sánchez, Paco Reyes y Javier Perales con el desmantelamiento de nuestra provincia”. Pero lo mas grave de todo esto: “Es que en esa votación había senadores andaluces entre ellos uno de la provincia de Jaén, pero no era el único socialista andaluz presente ya que en el hemiciclo se encontraba Susana Díaz y el actual número uno del PSOE andaluz, Juan Espadas quien ha demostrado la manera en la que pretendía gobernar Andalucía, a las órdenes de Pedro Sánchez en contra del bienestar de nuestra tierra”.

Aranda, afirma que por todo ello que “desde los Gobiernos de Juanma Moreno y Auxi del Olmo vamos a continuar trabajando por la reindustrialización de Linares construyendo una ciudad más eficiente y sostenible como nos demandan los linarenses y nos dejaron muy claro en las urnas cuando nos concedieron su apoyo para trabajar e impulsar los proyectos que nuestra ciudad se merece”.

La presidenta del Partido Popular de Linares, ha concluido diciendo que “pedimos a Paco Reyes que sea valiente y le exija a su jefe, Pedro Sánchez que cumpla con los compromisos adquiridos con nuestra ciudad y se ponga de una vez por todas, del lado de Linares y la provincia”.