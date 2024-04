Más de 160 profesionales de la salud se han dado cita en el auditorio de ‘El Pósito’, en Linares, en la II Jornada de Actualización en Infecciones de Transmisión Sexual, organizada por la Unidad de Gestión Clínica de Vigilancia, Prevención y Promoción de la Salud y Comisión de Infecciones de Transmisión Sexual del Área de Gestión Sanitaria Norte de Jaén y dirigida a médicos especialistas, de familia, epidemiólogos de atención primaria, farmacéuticos, profesionales de Enfermería, matronas, y EIR, entre otros.

La jornada comenzó con una conferencia inaugural, a cargo de Javier de la Torre Lima, coordinador del Plan Andaluz de Infecciones de Transmisión Sexual, VIH y Sida (PAITSIDA), sobre Oportunidades de mejora en el abordaje de las ITS PAITSIDA.

Junto a ello, se han desarrollado dos mesas redondas, la primera de ellas, sobre la situación epidemiológica y herramientas de prevención de las ITS, moderada por el director de la Unidad de Medicina Preventiva y Salud Pública del Hospital Universitario de Jaén, Rafael Martínez Nogueras, en la que han participado Dariusz Narankiewicz, especialista en Enfermedades Infecciosas, Medicina Preventiva y Microbiología del Hospital Universitario Virgen de la Victoria, de Málaga, e Isabel Román Romera, epidemióloga de atención primaria del distrito sanitario Jerez-Costa Noroeste, sobre estrategias de prevención.

La segunda de las mesas redondas ha abordado los nuevos desafíos en ITS, moderada por el director de la Unidad de Gestión Clínica de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica del Hospital Universitario de Jaén, Mohamed Omar Mohamed-Balghata, acompañado por Cristina Gómez Ayerbe, especialista del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga sobre ITS emergentes y Carmen Herrero Rodríguez, especialista de la Unidad de Gestión Clínica de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica del Hospital Universitario de Jaén, sobre factores asociados al incremento de ITS.

El Plan Andaluz de Infecciones de Transmisión Sexual, VIH y Sida (PAITSIDA) tiene como misión facilitar la adopción y la implementación de las medidas necesarias que permitan orientar la organización de los servicios sanitarios y socio-sanitarios hacia la promoción de la salud, la prevención del VIH y otras ITS; mejorar la calidad y la esperanza de vida de las personas que viven con VIH; prevenir las complicaciones y comorbilidades asociadas al diagnóstico; su tratamiento, manejo y continuidad asistencial de estas patologías, así como reducir la estigmatización asociada a estas infecciones.

El PAITSIDA apuesta también por acciones para que las ITS sean tratadas en los centros de salud, en coordinación con consultas hospitalarias reforzadas. Para lograrlo, el plan ha diseñado acciones para potenciar la comunicación y el trabajo en equipo entre la atención hospitalaria y primaria a las ITS. Se crea la nueva figura profesional de ‘Referentes consultores en ITS’ en centros de salud y hospitales, y se impulsan las actividades de salud pública, como las declaraciones de casos y los estudios de contactos.

Otra de las actuaciones recientemente emprendidas desde el PAITSIDA ha sido la creación del ‘Protocolo asistencial para incrementar el diagnóstico precoz de VIH’ de los hospitales del Servicio Andaluz de Salud. Este protocolo consiste en la realización de una petición de prueba serológica de VIH desde el laboratorio de microbiología en determinados cuadros clínicos compatibles con el VIH, donde no existe esta solicitud previa y con un adecuado control para asegurar el consentimiento del paciente. Este protocolo de mejora asistencial cuenta con la colaboración del Plan Andaluz de Urgencias y Emergencias, el Plan Andaluz de ITS, VIH y Sida (PAITSIDA) y del Plan Andaluz de Laboratorios y el apoyo de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica. Andalucía se convierte así en pionera de un proyecto para el que se han seguido las recomendaciones de la Sociedad Española de Urgencias y Emergencias (SEMES) y se ha adaptado a la situación de Andalucía.