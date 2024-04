La alcaldesa de Linares, Auxi del Olmo, ha mostrado su satisfacción por la aprobación de la resolución de las alegaciones que fueron presentadas en su día por los partidos de la oposición a los presupuestos municipales para 2024. Esta mañana se ha celebrado una sesión plenaria de carácter extraordinario en la que se ha abordado dicho asunto, lo que da pie a que el Ayuntamiento de la ciudad disponga de unas nuevas cuentas públicas de manera definitiva para el presente ejercicio. “Desde el equipo de Gobierno estamos muy contentos porque por fin ya tenemos los presupuestos del 2024 tras resolver las alegaciones a este presupuesto para su aprobación definitiva”, ha afirmado Del Olmo.

En una comparecencia, la alcaldesa ha indicado que “no entendemos la actitud del Partido Socialista ante lo que se supone que se aprobó el 1 de marzo: un presupuesto en el que, por primera vez en mucho tiempo, se incluían enmiendas de los tres grupos políticos de la oposición, concretamente siete de IU, tres del PSOE y dos de Vox; aprobaron ese día sus enmiendas cada uno de los grupos políticos y luego votaron en contra al presupuesto general”. “Eso era poco entendible, pero lo que es menos entendible aún es que en el periodo de alegaciones, prácticamente casi a última hora y cuando terminaba el plazo, el PSOE presenta una serie de alegaciones precisamente a las mismas enmiendas que el PSOE había planteado y que parece ser que estaban mal hechas”, ha señalado.

“Creo que lo importante es que si este presupuesto del equipo de Gobierno no le gustaba al PSOE, lo lógico es que hubiesen venido los tres concejales que estaban fuera, cuando se convocó el pleno con antelación, que hubiesen venido el día 1 de marzo y hubiesen votado en contra, si tanto no le gustaba nuestro presupuesto”. “Lo que pensamos es que, realmente, están intentando paralizar la gestión del Ayuntamiento. El Ayuntamiento necesita urgentemente trabajar en muchos proyectos que están ahí, algunos que estaban parados y muertos, y que nosotros hemos puesto en funcionamiento”. “Este equipo de Gobierno ha venido a trabajar, no a poner trabas como está haciendo la oposición, especialmente el PSOE. Creo que lo importante es saber gestionar para el bienestar de todos los linarenses y en este caso el PSOE no lo está haciendo así”. “Les invito a que trabajen, a que vengan con los deberes hechos a las comisiones y traigan propuestas e iniciativas, que para eso están las comisiones, como en otras Corporaciones así se hacía. Ellos no lo hacen, no entendemos por qué, solo esperan a irse a los medios de comunicación a criticar a este equipo de Gobierno y luego sí presentan las mociones pertinentes a cada pleno ordinario”, ha manifestado la alcaldesa.

Auxi del Olmo ha indicado que “creo que se deben hacer muchas más cosas, que estos presupuestos son los que necesita la ciudad porque estaba paralizada, así nos la encontramos en el mes de junio; nos encontramos las partidas prácticamente a cero, incluso las partidas de algunas concejalías estaban en débito, a menos cero, y eso es sinónimo de la mala gestión que hicieron durante esos once meses de Gobierno”. “Nosotros ya llevamos diez meses gobernando, hemos iniciado muchísimos de los proyectos que estaban paralizados; vamos a seguir trabajando por continuar con esos proyectos e iniciativas que para nosotros como equipo de Gobierno son muy importantes, y no entendemos la actitud del PSOE con respecto a la gestión por parte del Ayuntamiento de Linares”, ha sentenciado la alcaldesa.