Jornada de Lunes Santo pasada por agua en Linares, lo que ha derivado en que la Hermandad de la Oración en el Huerto, protagonista del día, decidiera no procesionar por las calles de la ciudad. La Cofradía comunicó esta mañana a través de sus redes sociales la decisión de no salir, tomada por la Junta de Gobierno en base a las previsiones meteorológicas que se manejaban, las cuales se han cumplido con rotundidad. Desde ese momento, los directivos y hermanos de la Oración han recibido multitud de muestras de cariño y apoyo por parte de la ciudadanía ante la pena de no poder realizar estación de penitencia en este año 2024.

A la hora a la que estaba prevista la salida, las cinco de la tarde, la Basílica de Santa María la Mayor era un hervidero de personas que han acudido para contemplar los pasos procesionales del Señor de la Oración y de su bendita Madre de Gracia. Momentos emotivos en el interior del templo, con palabras de ánimo e incluso saetas al Cristo y su Madre. Y entre las visitas recibidas por la Hermandad, la de la alcaldesa de Linares, Auxiliadora del Olmo, quien a su vez es Madrina de Honor del 125º aniversario fundacional de la cofradía, acompañada por miembros de su Gobierno; representantes de la Agrupación Arciprestal de Hermandades y Cofradías, así como miembros de diferentes corporaciones cofrades de la ciudad.

La Hermandad de la Oración había preparado su estación de penitencia con especial ilusión, así como algunas novedades y estrenos para este año, como la restauración de los doce varales del paso de palio y el plateado de los mismos, así como el chapado en oro de la corona de salida de la Virgen de Gracia. Al no salir, la siguiente oportunidad de que esta cofradía se pueda ver en la calle será en la salida extraordinaria prevista para finales de este 2024 con motivo de su 125º aniversario.

Concluido el Lunes Santo sin la procesión del día, la Semana Santa de Linares continuará mañana con el Martes Santo, jornada que estará protagonizada por la Primitiva y Franciscana Hermandad de la Santa Vera Cruz. Las previsiones meteorológicas siguen sin ser favorables, pero no queda otra opción que esperar acontecimientos.